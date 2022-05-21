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中區「和你Lunch」拆花槽圍欄 兩少年認非法集結

【明報專訊】2019年11月13日有網民發起中區「和你Lunch」集會，及後演變成警民衝突，至少22人被捕。其中兩名案發時分別17歲和18歲的男生，昨於區域法院承認非法集結罪，並願意就損毁花槽圍欄各賠償1.38萬元。案件押後6月6日判刑，待索取勞教中心及教導所報告，其間兩人還押。

兩人願就毁欄各賠1.38萬

被告鄭溢（現年19歲，下同）、李崇希（20歲）承認於2019年11月13日，在中環畢打街一帶與黃天樂參與非法集結；鄭溢另被控身處非法集結使用蒙面物品，該罪控方不予起訴，存檔法庭。

辯方求情，稱本案集結過程大致和平，非最嚴重一例，有行人如常路過，激烈參與者僅約10多人，部分人為上班族，可謂「塘邊鶴」；其中鄭溢參與時間不足1小時，亦無證據顯示李崇希在警方作警告時身處何方，即他可能聽不到警告故留在原地。兩名被告亦願意賠償損毁的圍欄。

控方案情指出，案發日約正午時分，有人在畢打街一帶聚集，高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。警方1時許接報到場設防線，其時有示威者以雜物堵路並築傘陣，亦有人將磚塊扔向馬路令交通受阻。至1時半，約300人聚集與警方對峙。

片段拍攝到兩名被告與其他人合力拆毁花槽圍欄放到馬路上，他們亦以膠袋等物拉起防線，警方近兩時清場並拘捕兩人。鄭溢在警誡會面中承認參與該非法集結及有協助設置路障，李崇希則承認參與集會，僅叫喊口號。

【案件編號：DCCC 611-2/22】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 非法集結 中環 和你Lunch 反修例事件

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