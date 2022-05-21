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港聞一

圍堵理大衝突 兩青年認暴動 一勞教一入教導所

【明報專訊】2019年11月18日警方圍堵理工大學，示威者在校園外與警方衝突。兩名案發時只有16歲的學生分別在彌敦道及油麻地被捕，早前在區域法院承認暴動，昨分別被判入勞教中心及教導所。其中現為理大一年生的被告須付1萬元堂費。主審該案的法官練錦鴻強調，被告年紀輕不是減刑理由，但稱當時很多成年人鼓吹上街，「應該要罰的是那些成年人」。

首案認罪的被告黃銘昊為理大一年級生，現年18歲。辯方大律師傅昶生求情時指出，被告背景和勞教中心報告正面，顯示被告學業優秀，曾考取A+成績。辯方又稱，被告希望畢業後成為物理治療師，如因本案入獄留案底，會影響專業資格註冊。

官：年輕非減刑因素

惟可「法外施仁」

練官判刑時表示，案發當日理大外油尖旺一帶猶如戰場，示威者向警方投擲汽油彈，穿黑衣黑褲的被告在彌敦道現場被捕。練官說，法庭不能姑息暴動者行為，雖然被告年輕，但不構成減刑因素，「每個人都年輕過，大部分人都克己守禮、依法行事，年輕不是成就」。練官續稱，被告參與暴動或與社會氣氛有關，「以為自己可以改變世界，以為年輕就不受法律管制」，本案判監符合法律原則，但考慮到被告有家人和師長支持，法庭可「法外施仁」，判被告入勞教中心。練官寄語被告反省，即使無證據指他親手丟汽油彈，示威者恃人多勢眾亦構成暴動，「你年輕、家境好，不是為所欲為的理由」。

次案認罪被告陳亮希，現年19歲，昨接受判刑。法官張潔宜引述辯方求情，稱被告曾修讀職訓局職專文憑，曾於香港電訊任職技術學徒，又於明愛參與青年義工。被告父親離世後，母患抑鬱，被告交由祖父母照顧。2016年被告確診自閉症及對立性反抗症，不擅人際關係，祖父母2019年離世，被告其後獨居，受朋友慫恿下干犯本案，深感後悔。

張官判刑時稱，參與暴動人數眾多，示威者投擲汽油彈及雜物等，考慮被告為年輕犯人，且他有悔意及勇於承擔後果，故按報告建議判他入教導所。案情指，2019年11月18日，警方在彌敦道與窩打老道交界與示威者對峙，遭投擲約250枚汽油彈，警方發射催淚彈驅散，當晚11時許展開圍捕，包括陳亮希在內231人被截停，陳於油麻地被捕，遭搜出頭盔及生理鹽水等物品。

【案件編號：DCCC 636/20、438/21】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 學生 暴動罪 理大救援戰 反修例事件

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