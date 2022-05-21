練錦鴻逐黃口罩者 投訴裁不成立 調查報告稱印有政治口號 法官有提供替換

提醒述不在場者過錯須審慎

調查報告由上訴庭法官彭寶琴、高院原訟庭法官陳慶偉及陳嘉信組成的專責法官小組擬備，交予投訴法官行為諮詢委員會仔細考慮。終審法院首席法官張舉能考慮小組報告及委員會的建議，認為投訴不成立。張舉能亦稱，會提醒練官在提出任何不在庭上或沒申述機會的人有嚴重過錯時，「應務必審慎思量」。

投訴個案涉及2019年9月14日，有市民在牛頭角淘大廣場揮舞國旗及唱國歌，與政見不同者衝突，3人被「私了」，4男承認傷人和非法集結等罪。練官審理案件時要求3名戴黃色口罩的人包括一名辯方律師離開法庭，律師其後換上白色口罩返回法庭，另兩人則無返回。

「法庭非進行政治運動平台」

報告認為該3人佩戴印有政治口號的黃色口罩，而法庭「並非進行政治運動的平台」，故練官指示恰當；練官透過書記向3人提供替代口罩，若不欲更換，亦可到隔鄰法庭觀看聆訊直播，已充分保障法庭使用者權利。

練稱記者「變暴動一部分」

報告：看片口頭描述 非針對傳媒

另外，練官在同一聆訊觀看呈堂片段時，稱案發時在場穿黃背心的「報界」人士，「變成暴動嘅一部分」，亦阻礙受襲者離開。有巿民投訴該言論不合理和偏頗。

報告認為，法官觀看片段時可酌情決定作口頭描述，藉以將其觀察記錄在案，並讓與訟各方就觀察提出意見，或邀請法官留意某些細節。而練官當時僅按片段即場解說，並非故意針對傳媒而單獨作出言論，加上當時與訟各方均沒提出異議，故投訴不成立。

資深大律師湯家驊指出，報告針對的是口罩上政治口號，「問題唔係佢（口罩）係黃色定黑色」，相信除非有人提出相關訴訟，此報告斷定巿民不能戴有政治口號口罩進入法庭。他亦強調，「任何客觀環境上顯示佢要表達某種政治立場」的表述，均不應在法庭內展示。

【案件編號：DCCC153、453/20】

明報記者

（反修例風暴）

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