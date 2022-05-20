【Emily】驚「唔交代就冇得交代」 陳朗昇預告赴英進修後回港

去年12月「立場新聞」停運，今年1月政府要求記協就其涉嫌與《職工會條例》或會章不符活動提供資料，陳朗昇就話自己唔係為避調查而走，反而係想避開傷心事，指「立場」結束後冇咗份寄託。佢話尚未知能否順利出境，而喺facebook公布去向，係驚「唔交代就冇得交代」，亦唔想好似「612人道支援基金」信託人許寶強咁喺機場被捕，屆時已無法交代去向，會被揣測成「潛逃」。

唔尋求連任記協主席

民建聯立法會議員張國鈞質疑嗰個計劃嘅收生標準，又質疑陳朗昇獲取錄係有政治因素。翻查路透新聞研究所網站，有5年或以上年資嘅記者先有資格報名該計劃。陳朗昇回應話，嗰個計劃具規模同透明度，寫明參加條件，參加者資料亦係公開，當中有唔少逾10年年資、得獎無數嘅記者。

陳朗昇亦提到自己唔尋求連任記協主席，佢向Emily透露有人有意選記協執委，但暫未聽聞有人想選主席。

另外，早前停辦人權新聞獎嘅外國記者會（FCC）噚日公布換屆選舉結果，一如預料由現任主席瑞凱德「冧莊」，但董事會得票全線下跌。對比上次，瑞凱德得票減少逾半，由59跌至26票，多名董事會成員得票得番一半至約三分之一。