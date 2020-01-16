【《明報》63周年】Multimedia Multitasking多媒體記者 揸機揸咪執筆 拍片製圖寫字

文：葉明傑

一職多能不是一蹴而就，像摸着石頭過河，一步一步走來。那些年，初接觸即時新聞，講求的是如何以精簡文字突出新聞重點，100多200字配一至兩張相片即成，後來讀者漸漸有要求，對聲畫內容尤其喜愛，一篇即時新聞內容最好附以影片、資訊圖、重點推介等。為了應付讀者的期望與需求，電子平台組近年多了聘請「多媒體記者」，為網站帶來更多元化的內容。

以西九文化區M+博物館開幕為例，電子平台組於2021年11月派出兩名多媒體記者從外到內「全天候」採訪報道，透過影片實測由港鐵九龍站行至M+的路程及時間、以「4分鐘帶你遊M+」片段讓讀者率先觀賞M+展品精髓，開幕當日在現場向市民「扑咪」，透過聲畫呈現入場者第一身反應，連周邊西九文化區的打卡位及美食推介也蒐羅其中，發揮多功能記者特質，影片、圖片、文字一手包辦！

聲畫視像以外，製作資訊圖對電子平台組也是一大考驗，畢竟同事們非設計出身，版面、配色並非所長，幸好坊間有不少線上設計平台，提供各種範本設計供參考，是同事搖身變成「萬能設計師」時的好幫手。至於製圖內容，「簡而精」依然是金科玉律，就如早陣子特首選舉，多媒體記者就嘗試將投票制度以資訊圖呈現，說明當選門檻的機制，美觀易讀易明。

身分頻繁切換 新聞觸覺不變

今時今日的多媒體記者，角色、身分常切換，只是萬變不離其宗是新聞的判斷，哪怕是一篇文、一張圖、一段片，作為新聞工作者，新聞觸覺最重要。

（《明報》63周年）