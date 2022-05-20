港聞

港聞二

學者：網上資訊未必可信 傳統媒體發揮優勢

【明報專訊】過去兩年新冠疫情發展千變萬化，坊間資訊氾濫，中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機認為，傳媒在疫情下發揮許多功能，最重要是快速提供準確資訊，讓市民知道最新發展及如何配合抗疫。他說疫下傳言多，尤其現今網絡充斥可信程度差異大的資訊，傳統媒體如《明報》仍能發揮優勢，為讀者求證並提供準確資訊。

蘇鑰機表示，傳媒除訪問醫學專家，傳遞重要抗疫信息，也對爭議或理據不清的抗疫政策提出質疑及跟進，並在不少市民收看的記者會向政府追問，協助公眾更了解措施之餘，亦有助政府改善抗疫工作。

每日讀《明報》的蘇鑰機認為，《明報》堅持報道原則及專業，較電子媒體有更詳盡深入報道，亦主動發掘值得報道的新聞，引發社會討論。他說，《明報》於不同時期有不同報訓格言，例如「求真如一」及「明辨是非」，希望《明報》不要失去這些價值，繼續堅守新聞界專業原則，做好本分，堅持求真。

疫下盡快發布準確消息最重要

常受訪分析疫情的政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，傳媒疫下最重要是盡快向公眾發布準確消息，認為《明報》做得頗好，疫情報道相對完整，內容準確，圖表清晰，有助讀者掌握，並期望可加快發布即時新聞，讓公眾更快掌握最新資訊。他希望《明報》繼續發揮成為好平台，帶來中肯報道及準確信息。

（《明報》63周年）

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