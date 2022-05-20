港聞

港聞二

伴港將征奧 奪新聞大獎

【明報專訊】過去一年香港仍被新冠疫情陰霾籠罩，但港人意志並未消沉，鬥志反變高昂，在東京奧運創下歷年最佳成績。《明報》同事繼續走在最前線，用文字及鏡頭記下每個歷史時刻，當中劍擊代表張家朗在男子花劍個人賽取勝時握拳呼喊的圖片，不但奪得香港報業公會「最佳圖片（新聞組）」冠軍，該圖的跨頁標題「一劍天下響 飛魚躍青池」亦獲「最佳標題」冠軍，雙喜臨門。

一年以來，《明報》同事的努力獲得各大新聞獎肯定，共奪得10個新聞報道、寫作和攝影等獎項。在香港報業公會「2021年香港最佳新聞獎」中，《明報》共奪得9個獎項，包括4冠1亞4優異；另外早前亦憑偵查報道〈地契禁浸大收租 浸幼改名目付200萬〉，在香港恒生大學第六屆「恒大商業新聞獎」奪得「最佳商業新聞報道獎（文字組）」銀獎。

精彩的標題往往可畫龍點睛。編輯曾祥泰以「一劍天下響」點出張家朗摘金一刻，不但伴着響亮歡呼聲，亦為他打響名堂；海報另一面則以「飛魚躍青池」為題，形容游泳代表何詩蓓在女子100米及200米自由泳分別摘得銀牌。

去年採訪東京奧運的攝影記者楊柏賢，以敏銳觸覺捕捉激動人心的時刻，呈現於讀者眼前。他在2021年香港最佳新聞獎獲4個獎項，當中張家朗於男子花劍個人賽8強反勝的表情獲「最佳圖片（新聞組）」冠軍；另一圖片則捕捉何詩蓓於200米自由泳衝線後得悉摘銀之喜悅，獲「最佳圖片（體育組）」冠軍。楊柏賢說，最難忘是首次採訪奧運就見證張家朗奪金，自己未接觸過劍擊，只能即場摸索，對獲獎既感幸運又開心。他最希望本港舉辦更多國際體育賽事，讓本地記者有較多機會接觸各類比賽，提升攝影水平。

2020年完結前，有百年歷史的主教山配水庫重見天日，不單成城中熱話，亦揭開民間保育戰序幕。記者曾曉玲在配水庫事件曝光不足一周即以詳盡報道交代事件始末，以及探討群情洶湧下民間在古蹟保育擔當的推手角色，報道所屬的「民間保育推手系列」獲得「最佳文化藝術新聞報道」冠軍；她另亦憑「元宇宙入門手冊系列」奪得「最佳科學新聞報道」亞軍。曾曉玲表示，兩系列嘗試實踐從《明報》及〈星期日生活〉學習到構思與撰寫新聞專題的精神：就熱話發掘角度與深入討論，並透過報道與大眾同行，對身邊事保持批判精神，在文化藝術、科學等不算「硬新聞」的範疇也不放棄這些追求。她期望於這條路不斷求進，敢於面對自身不足並點出值得公眾關心的事；也表達對港聞、國際新聞同事的尊敬，在艱難困境下堅持新聞質素及價值，讓她學到很多。

（《明報》63周年）

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