【《明報》63周年】主席獻辭：挑戰中挺立 紛亂裏行進 世界華文媒體董事局主席、拿督斯里張翼卿醫生

疫情世局疊加 險惡歷來僅見

首先，新冠病毒（COVID-19）疫情猝發以來，全球熬過了兩年多艱難日子，一些國家已經與病毒共存，推動人民生活、經濟活動、國際貿易、相互交往恢復常態；不過，包括世界衛生組織（WHO）在內不少專家，基於新冠病毒仍然持續變種，對人類健康、生命安全所構成威脅，並未解除，他們認為若說大流行（pandemic）已經過去，言之尚早。新冠病毒最終會否持續弱化？疫情會否成為風土病？各國疫情步調不同，會否窒礙終結大流行？即是疫情走向，並不明確。

其次，俄烏之戰演變為一場代理人戰爭，北約向烏克蘭提供武器，實質是俄羅斯與北約（主要是美國）對壘，烏克蘭淪為戰場。俄烏之戰是二次大戰以來，俄羅斯與西方陣營的直接軍事對抗，戰况膠着，會否演變為第三次世界大戰、觸發核武對抗，成為懸念；即使戰事未向最壞方向發展，無論誰勝誰負，都會改變歐洲地緣政治版圖，例如瑞典、芬蘭已經表明改變中立國地位，申請加入北約，實際上強化了西方陣營擠壓俄羅斯，對全球格局影響深遠。

另外，全球通脹飈升，各國以大幅度加息應對，俄烏之戰衍生能源、糧食供應失衡，甚至短缺，近期能源價格波動，糧食價格急升，在新冠疫情陰霾未清，通脹肆虐，資本市場虛高情况下，疊加能源、糧食問題衝擊，會否刺破資本泡沫、觸發全球金融危機，已經是現實問題。

1975年越戰結束，1979年中國阻遏越南在中南半島擴張、發動懲越戰之後，亞太地區局勢相對平靜，區內各國埋首經濟建設，取得巨大成就，而且潛力深厚，特別是中國已經躋身全球第二大經濟體，正在發揮牽引作用，推動着亞太經濟發展。過去40多年，亞太經濟令人矚目，與區內整體穩定有關，各國因而分享和平紅利。不過，隨着美國重返亞太，搞所謂「再平衡」，進而為了阻遏中國發展，提出「印太戰略」，目的為確立美國在區內的霸主地位。美國把大量政治、經濟、軍事等資源，調撥到亞太，特別是軍事資源持續投入和部署，圍堵中國，政治上挑撥區內國家與中國的關係，亞太地區這方「淨土」會否蒙污？穩定和平局面會否被打破？面臨嚴峻挑戰。

台灣海峽已經成為軍事衝突熱點。近年，台獨勢力「倚美謀獨」，美國「以台制華」，愈益明顯；台灣島內公開討論怎樣以武拒統，美國朝野在探討一旦中國大陸以武力尋求統一，將以什麼形式介入等等，都不諱言戰爭了。美國正在武裝台灣，除了持續出售武器，美軍在台培訓台灣軍隊，已經是公開秘密。面對美台勾連密切，雖然中國大陸仍然以最大耐心尋求和平統一，但是不能不作出以武力解決的準備。美國遏制中國，視台灣為抓手，意圖以台海之戰打斷中國崛起、民族復興進程，設若兩岸兵戎相見，屆時美國及其盟國捲入，則東亞、亞太以至亞洲、全球將是怎樣的狀况，華人社會尤其關注。

新冠疫情、俄烏之戰、金融動盪、中美角力、台海戰雲，每一項放在任何時空，都是頭等大事，現在匯聚一起，疊加效應之大，攪動世局影響之深遠，歷來罕見，對於人類、涉事國家地區，是莫大考驗。

香港困頓3年 新局盼現轉機

至於香港，今年7月1日，迎來社會動盪與新冠疫情的轉折，新任行政長官李家超將走馬上任。3年前反修例風暴，香港社會持續約半年動亂，經濟民生受到衝擊；2020年初，動亂稍歇，新冠疫情來襲，至今未止息。香港遭逢3年橫逆，經濟倒退，各行百業叫苦，民生困頓，深層次矛盾更見深重，住屋、醫療、安老等問題惡化，在在顯示香港需要調整結構，以新思維治理，才有可能堵住螺旋沉淪，扭轉敗局。《港區國安法》實施和完善選舉制度，可視為管治範式轉移，在香港回歸踏入26年之際，李家超先生掌舵香港，在新形勢、新條件之下，期望香港繼由亂而治，可以由治而興，重現「東方之珠」的光芒。

從國際大局到香港這個小局，未來一段日子，都充滿挑戰。關於國際風雲變幻、中美大國角力之衝擊，香港作為中國的一部分，須配合國家大政方針，做出貢獻，最主要是自我做到最好，起碼不給國家添煩添亂。

63年以來，《明報》作為傳媒機構，見證全球、中國、香港發生的大事，明報人善盡責任，提供信息，讓讀者認識事實，並從不同角度了解事態問題。《明報》恪守不偏不倚方針，一路走來，無論歷經什麼事態周折，都秉持獨立、客觀、公正、持平原則，體現了知識分子的自我期許，踐行着永遠說真話，理性敢言、探求真相、為民喉舌的核心價值。這些都是《明報》賴以發展、開拓新程的寶貴資產，我相信《明報》同仁都會珍而重之，在全球和香港所處特殊時空，與讀者一起，再一次見證世事、國事與港事的潮起潮落。

（《明報》63周年）