港聞

港聞二

灣區手記：子貓物語 ／文：尚東美

【明報專訊】廣州站樓下有兩隻街貓，聽鄰居說，花白色叫小咪，虎斑紋叫小黃，兩隻貓總會在晚上沒太多人時現身電梯大堂。

小咪不太怕生，見到有人從電梯出來會溫柔的叫，討吃時對你很親暱，吃飽後頭也不回的跑走；小黃戒心重，稍有風吹草動便會逃走，不過熟絡之後，小黃比小咪更親人，吃飽了會主動低頭用額哄你身體，像為賜食道謝。

之前偶爾會給兩隻小傢伙一些吃的，現在幾乎變成習慣。看牠們狼吞虎嚥成為我忙活一天後的減壓活動，尤其小黃最喜歡是飽餐一頓後，把我手掌當枕頭躺下來享受撫摸，有時還舒服得打起呼嚕來。

在此提醒一下，由於始終是街貓，考慮到衛生健康等問題，不了解動物習性還是少觸碰牠們為佳，且為免影響公共環境，餵食器皿亦應即時處理，有愛心也要有公德心。

前陣子小黃受傷，幫牠檢查傷口時剛好遇到一名拿着消毒藥水的好心鄰居，想為牠治理傷口。言談間鄰居透露小咪兩年前出現，當時還是小貓，一年後身旁多了一隻小小黃，估計是小咪孩子，此後兩貓在附近一起活動，小小黃也長成現在的大小黃。

我們都有各自的原因不便將小咪小黃帶回家，但也不約而同希望找機會帶牠們去絕育。平心而論，在廣州觀察一段時間，有愛心者不少，養寵物水平也在進步，只是進步空間還很大。記得一次到當地一間動物救助中心，那邊的貓遠比狗多，名種貓更不少，義工解釋，大多數貓狗都是主人要去其他城市發展而棄養，但貓比狗多，是因為還有部分主人家中沒安裝貓網，或者帶貓外出時不戴頸圈，結果走失。

我們都有各自的原因養貓狗，但再多的原因都不及一個要求重要，那就是有沒有照顧牠10年以上的勇氣。

文：尚東美

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