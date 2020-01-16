大灣區GBA時政一周：港公園數量超多省 人均面積不如泊車位

據國家統計局統計，2020年全國共有1.9萬個公園，其中廣東省有4330個，數量居各省之首，大幅拋離第二位的浙江省（圖一）。如比較內地城市，深圳則以1206個公園名列前茅，比第二的重慶多近一倍，就算北上廣三市加起來也不及深圳。作為廣東省省會城市的廣州有270個公園，不單遠少於深圳，比北京、上海甚至二線城市如杭州、昆明都不及。

廣東4330個全國之冠

不過，如果計入香港，情况就有很大分別。據香港康文署統計，截至2021年3月底，全港大型公園、公園、花園及休憩處共1674個，比深圳多470個，甚至多過內地大部分省份，僅次於廣東（圖二）。

香港的公園數量雖稱冠，但公園面積十分有限。據本港智庫「思匯政策研究所」2017年報告，以人均戶外休憩空間面積計，每個港人只有2.7平方米（折合約29呎），30呎的概念相當於租用一個普通大細的迷你倉，又或者一個私家車車位（約135呎）的五分之一（圖三）。

對比香港，內地是以公園綠化地去計算人均面積，計算準則略有不同，但可以肯定是公園面積大，人均面積自然更高，例如廣州的公園數量在四大一線城市中最少，不過人均公園綠化地面積達23.35平方米，即平均每人可享的公園空間約為251呎，只比香港納米樓稍細。就算一線城市中最差的上海，人均公園綠化地面積也有9.05平方米，即97.4呎。

除了比數量與面積，城市的公園分佈同樣重要，否則一些地區三步一小公園、五步一大公園，一些地區則鬧「公園荒」，對市民並不方便。衡量這項標準的公園分佈平均友好度，即是市區內「綜合公園、社區公園、遊園服務」覆蓋居住區的佔比之和，數值愈高代表各式公園愈能合理覆蓋居住區，市民逛公園更方便。

海口深圳公園分佈最方便市民

根據中國城市規劃設計研究院的《2021年中國主要城市公園評估報告》，中國主要城市中，公園分佈友好度最高的是海口，雖然公園數量只有19個，但都建在居住區，因此得分較高；緊隨其後是深圳，不但公園數量遙遙領先，分佈也很平均，只是輕微低於海口，屈居第二。