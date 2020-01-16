大灣區GBA時政一周：廣州貓咖啡館結業潮 棄養增

廣州海珠區早前一間網紅貓咖啡館突然宣布結業，員工網上留言呼籲領養館內貓，否則部分貓或會送去一間燒烤館，一度被網民誤會。後來員工解釋，大部分貓已售出或獲領養，只剩6隻未有「着落」，如果到期結業還未有人領養，該燒烤館負責人表示願意全部收留。

義工盼政府牽頭設救助平台

上月，天河區也有一間位於商場的貓咖啡館因經營困難結業，在網上低價售貓。據了解，這些貓咖啡館的貓不乏名種，例如英國短毛、嘉菲、布偶等。

有廣州救助貓狗義工表示，過去一年，貓咖啡館遺棄動物的個案上升，但救助只靠民間，壓力十分巨大，希望政府關注並規管這類以寵物為賣點的經營活動，並建議由政府部門牽頭，偕民間組織設立救助動物的官方平台。

深圳完成首宗跨境數據交易

深圳國企深業集團旗下深圳數據交易有限公司，日前完成全國首個跨境數據交易，將數據產品「數庫SmarTag新聞分析數據」售予境外一間對冲基金。

深圳數據交易有限公司位於河套區的深港科技創新合作區，是次售出產品由上海數庫科技開發，屬原創數據集。此外，深圳數據交易有限公司亦與香港生產力促進局簽訂「跨境數據流通試點合作框架協議」，推進跨境數據交易覆蓋至金融、電商、互聯網、醫療行業等。

穗職工居民醫保涵蓋港人

廣州市日前發布《廣州市社會醫療保險辦法（徵求意見稿）》，將參保範圍擴展到於廣州就業的非本地戶籍人士，並容許港澳台居民參加職工醫保和居民醫保。

具體而言，《辦法》取消參保必須屬廣州本地戶籍的限制，非本市戶籍的廣州就業者亦可申請醫保，同時調整以前關於職工基本醫療保險以及城鄉居民基本醫療保險的參保範圍，納入合資格的港澳台居民。按照新規定，就業地在本市且持有「港澳台居民居住證」的港澳台居民，可參加職工基本醫療保險；聘用港澳台居民的廣州市企業單位，亦須為前者辦理參加該保險。

此外，如未有參加職工醫保或其他基本醫保，居於廣州且持居住證的港澳台未就業居民，亦可參加城鄉居民基本醫保。

「她力量」創業大賽接受報名

由廣州市女企業家組織「紅棉匯」，聯同廣州市婦聯及市工商聯等單位部門舉辦的2022第二屆紅棉杯灣區「她力量」創新創業大賽已開始接受報名，10月31日截止，有意參加的企業或團隊可將項目商業計劃書電郵或直接聯繫紅棉匯報名。得獎者除了贏得獎金，還有創業禮包，詳情可瀏覽紅棉匯官方微信號。

報名參賽的創新項目至少要符合下列3項條件之一：

1）與女性周邊經濟、女性消費類服務有關，例如文創、教育、家政、美容、化妝、醫療、餐飲、母嬰等；

2）女性創業者在創業團隊中有持股；

3）吸納女性就業人數較多，公益效應明顯。紅棉匯表示，希望通過持續舉辦創業大賽，鼓勵更多大灣區女性創新創業。去年舉辦的首屆大賽，3個得獎項目共獲創投基金投資620萬元人民幣。