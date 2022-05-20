曾聯署促撤逃犯例 前憲制事務司施祖祥逝世

貿發局致悼 感謝8年傑出貢獻

在2019年6月12日立法會衝突後，施祖祥與前政務司長陳方安生及自由黨創黨主席李鵬飛等32名前高官及前議員，聯署緊急呼籲特首林鄭月娥政府撤回修訂《逃犯條例》草案。他們當時反問政府：「不惜指令警隊武力不斷升級鎮壓，試問要將香港推往甚麼境地？」施6月底亦參與另一聯署，呼籲港府成立獨立調查委員會。

葉劉讚舊上司「能幹有魄力」

就施祖祥的離世，港府昨無發稿；貿發局昨在查詢後回應說深切悼念施的逝世，並感謝他1996年至2004年帶領該局及推廣香港對外貿易的傑出貢獻。行政會議成員葉劉淑儀說，舊上司施祖祥是很能幹、很有魄力的資深政務官，對其過世表示難過。

施祖祥中學畢業於喇沙書院，其後入讀港大，港英年代曾任公務員事務司、憲制事務司，回歸後離開政府；曾任貿發局總裁8年，其後曾任公務員敘用委員會及廉署審查貪污舉報諮詢委員會主席等公職，並曾任太古非常務董事。他於2004年獲頒金紫荊星章。