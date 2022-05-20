港聞

港聞二

政府架構重組 多議員問公僕位可否減省

【明報專訊】新一屆政府提出政府架構重組方案中，包括增設3名副司長，及設3司15局，要新增57個公務員職位。據悉，候任特首辦秘書長鄭鍾偉昨向議員簡介期間，有多名議員問及57個公務員職位可否減省架構，例如為副司長新設的新聞秘書可否與其他司內官員共享，及副司長下增設的首長級第三級（D3）公務員可否「降級」。

候任辦稱已「盡量精簡」

不過，據悉候任辦解釋架構重組方案配套已「盡量精簡」，並說平時司長有20幾個公務員協助，今次副司長只有不足10人。至於外界較關注的律政司副司長，據悉當局重申一貫立場稱要加強部門協調及對外推廣。

立法會研究架構重組方案的小組委員會今早將開會討論。當選12日仍未獲國務院頒授委任狀的特首當選人李家超昨與新民黨成員會面，當中談及架構重組方案。李家超今早會與工聯會、新思維等代表會面。候任辦會後說，架構重組方案目的強化政府施政效果，期望議員支持並在6月中前完成立法及撥款程序。

身兼小組委員會主席的新民黨葉劉淑儀昨稱，已預留至少6小時的會議時間審議。她又引述鄭鍾偉昨晨向議員簡報期間，舉例新冠疫情初期港人滯留海外，及第五波疫情期間處理屍體等問題，說明要加強跨局跨部門處理，副司長亦可分擔司長主持大小委員會的工作。

葉太又引述李家超說好享受落區經驗，日後會多落區。據悉，李提及要「empower」18區的民政專員，但無特別解釋。被問及有否推薦人才給李家超，葉太說推薦人才不局限新民黨內，但不便透露。

相關字詞﹕李家超 政府架構改組

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