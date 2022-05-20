「分享屏幕」被揭堂上看AV 女校男教師離職

教局：離職仍會跟進

教育局回覆查詢稱，日前接到投訴指一名中學教師涉嫌於課堂上觀看及曾播出成人影片，局方已聯絡該校了解，該校已安排教育心理學家及駐校社工留意學生情緒。局方強調，即使有關教師已離職仍會跟進，已提醒學校徹查及通報教育局，並要求學校提交報告，亦會蒐集資料，從而採取適當行動。

帖文指教師事後求勿網上討論

近日有網民在社交媒體專頁匿名投稿揭發事件，本周日發布的帖文聲稱，其學校師妹在課堂默書期間，授課的男校師正觀看色情影片，至5分鐘後該教師才察覺自己向同學分享屏幕（share screen），帖文指學生「抬起頭嘅時候就見到阿sir share咗screen，見到佢睇緊AV」，班上有一半學生看見。另一發布於周一的帖文稱，秀茂坪一間女校的男教師在課堂看「4P」色情影片，離開時用書本遮掩下體。帖文續道，涉事男教師事後要求學生暫時不要在網上討論此事，因事件嚴重，將影響外界對學校的印象。

本周二有發布的帖文稱，校方已處理事件，男教師已向校方請辭，校方亦已發通告通知家長，並安排了輔導課程及交代事件。

梁式芝校長確認事件

安排輔導 發通告予家長

有網民猜測該校為梁式芝書院，該校校長周淑敏回覆本報查詢時，確認有男教師在課堂觀看色情影片一事，她表示涉事男教師已離職，稱「離職原因有好多」，校方亦已通報教育局。

她說不便透露該名教師任教哪一班，以免影響學生，又稱校方已向學生提供輔導及一切幫助，並已發通告通知家長。