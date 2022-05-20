涉捉瀕危龜網售 兩漢被捕檢31龜

檢魚網、誘餌 10龜已死

漁護署瀕危物種保護主任（行動）劉特銓表示，有人曾在網上聲稱在本地郊野環境捕捉瀕危動物，其後轉售，引起署方注意。經深入調查後，署方周二聯同警方突擊搜查一個住宅單位，檢獲31隻瀕危龜，當中10隻已經死亡，拘捕兩名涉案男子；另外亦在兩人的車上檢取魚網、鏟及誘餌等捕獵工具。瀕危龜部分為本港原生物種，亦有屬非洲、東南亞品種，龜來源有待跟進。

漁護署動物護理主任（執法）陳勁東稱，檢獲的21隻活龜包括6隻大頭龜、9隻俗稱金錢龜的三線閉殼龜、3隻眼班水龜、2隻黃緣閉殼龜及1隻山瑞，全屬國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄瀕危或極危物種，亦為《瀕危野生動植物種國際公約》中附錄一或二的物種，受香港法例管制。任何人如非法管有瀕危物種屬非常嚴重罪行，一經定罪，最高可被罰款1000萬元及監禁10年，有關物品亦會在被定罪後充公。陳勁東表示，檢獲的大頭龜、金錢龜及眼斑水龜為本港原生物種，將會調查是否涉及非法捕獵及管有受保護野生動物。