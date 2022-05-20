走私艇1籠困16貓 內地運港料網購交貨

檢160動物 大部分名種

前晚11時許，水警小艇分區、水警總區特遣隊聯同海關海域聯合特遣隊人員發現一艘可疑快艇由沙洲西面駛入本港水域，遂展開攔截。駕駛快艇的男子拒絕停船，並掉頭高速逃往內地水域，其間多次大幅度轉向企圖擺脫追截，小艇隊最終在爛角嘴西北海面將快艇截停。

每隻售約萬元 駕船漢多罪被捕

在快艇檢獲17個滿載動物的籠，籠內動物數量不一，大部分用紙皮分上下格，其中一個籠擠有16隻貓，非常擠迫，牠們被發現時顯得十分驚恐。駕船的30歲姓梁男子涉嫌輸入未列倉單貨物、殘酷對待動物、拒絕停航及危害他人海上安全等罪被捕。案件交水警總區重案組及海關繼續跟進，不排除有更多人被捕。檢獲的46隻狗及113隻貓，均屬名種及較年幼，相信有人偷運來港出售或網購交貨，每隻售價約1萬至1.5萬元。全部動物交由相關機構照顧。

漁署、愛協看管 檢疫4月可領養 團體籲源頭打擊網售動物

漁護署回覆稱，經獸醫檢查後，全部動物健康尚可，當中78隻貓、34隻狗和1隻兔由漁護署看管，待案件完結後，有關動物將會交予伙伴動物福利機構安排領養。

愛協發言人表示，愛協督察到場發現多隻動物被放置於狹小的動物籠內，即時為牠們提供食物、水及協助解困。經漁護署獸醫初步檢驗後，愛協代為照顧其中12狗及35貓。因動物被偷運入境，根據法例要先隔離檢疫最少4個月，直至收到執法機構進一步指示，始可安排動物領養。

保護遺棄動物協會（SAA）發言人對大批動物走私感憤怒及心痛，稱事件反映寵物買賣風氣盛行，變相令走私趨嚴重。發言人認為，政府相關部門應主動巡查網上動物買賣及寵物店，從源頭打擊動物走私，並提高罰則以加強阻嚇。