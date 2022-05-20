周達權：力高遭揭違契後 Mark Simon同意先轉地址

呈堂報表提及黎家開支 官提尊重私隱

被告黎智英和黃偉強被控共兩項欺詐罪。控方刑事檢控專員楊美琪讀出電郵和文件，周達權供稱每月向黎智英匯報力高開支及黎的私人開支，報表列出黎就台灣股票的投資、巴黎寓所的裝修費、數筆共600萬元捐款，提及其女兒以信用卡簽帳11萬元並視作商業支出，而兒子每月獲得15萬元津貼。

報表亦列明力高辦公室及薪金支出，周供稱力高員工由壹傳媒管理服務聘請。楊美琪問到黎另一間私人公司時，法官陳廣池認為需尊重被告私隱，提醒控方圍繞案情提問。

另外，前年3月傳媒揭發力高佔用將軍澳工業邨後，周和黃偉強、Mark Simon等以電郵討論，法律顧問稱力高作為私人公司，佔用該處或違反地契，需小心處理及建議更改地址。當時有職員建議首要將力高註冊地址搬走，其後再尋找實體辦公室，當時周達權稱「The arrangement is a sham（該安排是一個騙局）」。

先轉地址再找辦公室 稱「是騙局」

周昨在庭上解釋，隱瞞力高不在上址是「大話、不真實」。不過Mark Simon認為不值得冒違契風險，同意先將註冊地址轉走。按周的理解，若被發現違規，可能遭罰款和收地。

周續說，因他當時在上市集團擔任要職，惟工業邨被發現涉嫌違規，令他想與黎的私人公司「清楚劃分」，有需要「clear cut」，故前年中亦辭任力高董事。聆訊今續。

【案件編號：DCCC 349/21】

（壹傳媒違契案）