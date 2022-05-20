私隱署研封 Tg表驚訝 稱定期刪起底信息 惟不考慮限制人權

Telegram發言人Remi Vaughn前日回覆自由亞洲電台稱，一直強烈反對共享個人私隱信息，管理員定期刪除來自世界各地「起底」內容，同時會處理所有透過應用程式或電郵發送的舉報，而公司處理舉報時不論報告來源，會按照服務條款和隱私政策審查和跟進，如包含非法色情或鼓吹暴力等將採取相應行動，但任何與政治審查或限制人權相關的請求，包括言論自由和集會權利等都不會被考慮（are not and will not be considered），有關管理政策通用於每個國家或地區。

消息人士早前向本報表示，曾經要求Telegram刪除「起底」信息不果，正積極研究引用《私隱條例》第66L條，停止或限制市民瀏覽涉及「起底」資料的頻道，又透露封鎖個別頻道在技術上有困難，最終或會封鎖整個應用程式。

被問再聯絡否 署方稱不評論

私隱公署昨回覆查詢稱，《私隱條例》賦權私隱專員發出停止披露通知，要求相關電子平台移除「起底」信息，或停止、限制任何人接達「起底」信息，甚至是整個相關平台。至於雙方有否再就事件聯絡，以及封鎖Telegram的具體時間表，署方表示不會評論個別個案執法行動。