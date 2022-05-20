紀律部隊宿舍外燒衣紙 兩大學生集結囚10周

兩名被告為恒大學生梁文傑（現年22歲）和中大學生洪英展（現年23歲）。辯方指出，勞教中心報告顯示，二人因身體問題不宜判入勞教中心，法庭只能判處即時監禁。

辯方求情稱，梁文傑有讀寫障礙，但成績卓越，屢獲獎學金。不過，他因本案而延遲學業一年，今年9月將升讀大學三年級，冀法庭考慮本案規模不大、梁有悔意，判處相對短的刑期，讓他及早重返校園。

辯方又稱，洪英展雖參與燒衣紙，但曾踩熄地上火種以減低危險發生，現已深切反省。辯方透露，洪得知母親受腫瘤困擾，因而修讀中大生物化學，冀繼續進修碩士及博士，回饋社會。

劉官判刑時指出，梁的母親患產後抑鬱症，梁自6歲起由父親撫養成人，二人關係不算親密，但梁尚算懂事。案發當日他一身「街坊裝」到場燒衣紙，沒有戴口罩及示威裝備。此外，亦不見兩度燒衣紙的洪擔當領導角色，但考慮現場有逾百人在場聚集叫囂、燒衣紙、以雷射光照向警方及紀律部隊宿舍，或令事件升溫，須判阻嚇刑罰。

【案件編號：KTCC 687/21】

（反修例風暴）