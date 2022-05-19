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2022年5月19日星期四
港聞二
+2.04%至7.26% 或3年首加薪 公僕薪趨錄正數 認未反映第五波
調查涵9行業111公司 人力顧問：未必反映經濟實况
憂加薪惹民反彈 梁籌庭不樂觀
周達權稱力高曾向蘋果交租 官：左右手咁均真？
犯聚執法幾把尺？
票控高峰適值確診低谷 何栢良：限聚控疫效用不大
西苑臺6日兩封 病毒基因似星月樓 疑現超級傳播 防護中心：疫情指標低毋須趕聚會
仍動態清零否 徐樂堅：努力希望控制疫情
聶德權：要復常通關 第三針走不了
邱騰華：已向日領事言港人盼遊 有旅社預訂豪華列車房
英研究：曾染其他冠狀病毒或防新冠 兒科醫生憂幼童保護太強 削日後免疫力
指英擬准扣疑犯14天 鄧炳強：23條將參考
國安警令黃洋達刪熱時敏感內容 「香港國旗」比賽專頁移除
架構重組問責官增 議員倡精簡處長級
嶺大北都研究倡對接前海 周文港籲增原區就業機會
加密貨幣集團分店連環刑毁 警拘3人
大灣區GBA專題：內地用香港雙幣卡找數 最划算
大灣區GBA專題：內地透支工具多 留意指定日還款
兩中學女生墮斃 警列自殺協定
涉狎女童 兒童家舍幹事撤控釋放
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【Emily】周守仁夏志誠探訪 陳日君囑咐：「不需公開支持言論 祈禱已夠」
【Emily】大嘥鬼9歲願望：擇日推垃圾收費
【Emily】轉燈起計 新版「紅綠燈倒數」明年測試
【Emily】警尋回認知障礙伯伯獲感謝
【Emily】15分鐘叉滿 SHELL中港城設電動車充電站
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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