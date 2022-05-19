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港聞二

涉狎女童 兒童家舍幹事撤控釋放

【明報專訊】59歲兒童家舍男執行幹事涉強吻住在家舍的9歲印度籍女童，及裸露下體摩擦對方私處，女童返家後向家人揭發事件。該男子否認兩項非禮罪受審，案件昨日在區域法院續審。法官練錦鴻認為女童在盤問下情緒極為激動，辯方暫停盤問是合適決定，惟法庭難以在毫無合理疑點下接納其證供，唯一選擇是撤銷控罪，被告當庭釋放。

律政司回覆查詢稱，會研究法官的判決理據和其他相關資料，決定是否需跟進。被告馬宏輝報稱兒童家舍高級計劃執行幹事，分別被控於2020年5月某日及6月某日，在某兒童家舍猥褻侵犯女童X。

女童情緒激動 辯方暫停盤問

事主X早前以視像作供，稱一直討厭被告，在被非禮後更甚。惟辯方呈上多張X與被告的合照及X描繪被告的畫作，X其後承認曾喜歡被告，又指不知道為何會在畫作寫上「I love you Uncle Vincent（即被告）」的字句；其間X情緒激動，難以作答，辯方盤問中斷。

案件昨續訊，控方諮詢律政司後表明會繼續檢控。練官憂慮X情緒激動，繼續盤問會對她造成二次創傷。辯方僅指被告在兩個案發日均沒有非禮X便完成盤問，X否認，重申「他有摸我（he did touch me）」。

官：不代表事主撒謊

練官裁定案件表證成立，辯方選擇不傳召證人，練官隨即作口頭裁決，指X在主問階段清楚交代案發經過，惟在辯方盤問下情緒激動，辯方暫停盤問是合適決定，但法庭不能因此自動接納X的證供。

練官續稱，法庭未能在毫無合理疑點下接納X的證供，但這不代表她撒謊，案發事件「可能事實上有發生過，亦都可能冇發生過」，故唯一選擇是撤銷控罪。辯方提出申請訟費，法官明言「我唔會畀訟費㗎喇」。

【案件編號：DCCC920/21】

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