兩中學女生墮斃 警列自殺協定

情侶關係 有人曾向社工透露感情問題

據了解，兩人分別為16歲中四生及13歲中二生，同於跑馬地聖保祿中學就讀。現場消息稱，年長女生居於上址大廈，兩人為情侶關係，有人曾向社工透露有感情問題。

事後警方封鎖大廈各出入口及對開一段行人路，在天台檢獲相信屬於兩人的物件。有親友到場了解，其間慟哭，並稱「我對你唔住呀……邊個帶壞你㗎」。亦有社工到場了解事件。探員調查至傍晚檢走一批證物，包括一張摺椅、兩個背囊、水樽、雨傘等，並在現場檢獲遺書，事件起因待查。兩人遺體由仵工舁送殮房，死因有待剖驗確定。

本報記者向聖保祿中學查詢，至截稿前未獲回覆。教育局回覆對事件深表難過，即時與有關學校聯絡及提供所需支援；並得悉該校已啟動危機處理小組跟進，包括安排學校社工及教育心理學家為有需要學生提供輔導及支援，該局今天會派員到校加強支援。

■年輕人求助專線

．香港輔導及心理學會：WhatsApp 6218 1084

．生命熱線：青少年生命專線2382 0777

．賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」，24小時提供緊急情緒支援服務：facebook：hkopenup；SMS：91 012 012