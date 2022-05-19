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加密貨幣集團分店連環刑毁 警拘3人

【明報專訊】加密貨幣集團4間分店在周日（15日）晚先後遭淋油及破壞，案件由灣仔警區重案組跟進。至前晚再有人到其中兩店刑毁，探員先後拘捕3名涉案男子。遭刑毁店舖門外遺下「一宗，比特幣騙子、呃人血汗錢」的紙張。涉事集團「一宗」負責人周先生向本報表示，公司提供即場兌換現金與加密貨幣服務，「無可能係騙案」

兩人圖毁另一分店 警當場拘捕

涉事集團「一宗」為加密貨幣兌換店，全港有9間分店。灣仔、銅鑼灣、觀塘及旺角分店於周日晚被淋油及破壞。至前晚8時許，觀塘廣場分店遭淋紅油及以鎚破壞門口，遺下寫有「一宗，比特幣騙子、呃人血汗錢」的紙張。至11時許，灣仔的加密貨幣教育中心亦被人擊毁玻璃及淋油。

據了解，警方在各分店加強巡邏，有探員在銅鑼灣分店發現兩名男子企圖刑毁，即採行動制止。在兩人身上及車輛檢獲鎚仔、 5罐紅色顏料及一疊收數紙條。姓陳28歲及40歲姓易男子涉刑毁被捕帶署扣查，案件由灣仔警區重案組跟進。探員昨日在粉嶺再拘捕41歲姓李男子。

一宗負責人周先生表示，店舖除被破壞沒金錢損失，早前有分店遭淋死魚、魚腸等，相信事件「純粹破壞、為啖氣」。對於被指「比特幣騙子」，周稱公司提供現金與加密貨幣即場兌換，無暫託資產，「無可能係騙案」。他稱，顧客均了解公司業務，估計並非顧客所為，暫不清楚破壞者身分及動機。

一宗亦在facebook聲明，稱近日受抹黑及破壞，澄清與三合會及類似組織無關，又提醒顧客防範有人假冒該公司，如有懷疑可直接與公司聯絡。

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