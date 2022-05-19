嶺大北都研究倡對接前海 周文港籲增原區就業機會

新界北居民最關心出市區交通

研究在去年9月下旬以街頭抽樣方式，訪問1013名18歲以上的新界北居民，發現分別有逾兩成居民最關心繁忙時間交通擠塞和公營醫療輪候時間過長的問題。報告建議北部都會區積極與國務院《前海方案》對接，長遠應成立類似新加坡淡馬錫的產業投資基金，促進新興產業投資。

周文港指出，北部都會區預計有約250萬名居民，以本港勞動人口約六成推算，當區需要150萬個就業機會，惟《施政報告》提及北都有65萬就業機會，促請當局以「創科為主，多元產業為副」的策略，增加原區就業機會，包括教育、醫療和安老服務，製造業和酒店業等。

選委會議員劉智鵬質疑，屯門區地理上最接近大灣區，加上海陸空運輸設施齊備，卻未包含在北都規劃內，「不知道當時是否太高興，手震震畫漏了」。

身兼打鼓嶺鄉事委員會主席的選委會議員陳月明則表示，應遷移沙嶺的「超級殯葬城」和暫緩擴建新界東北堆填區，配合當區發展，亦促請政府改善打鼓嶺的基建設施。

科技創新界議員邱達根認為，北都規劃要更靈活，並提供更多支援予創科產業，例如科研人員的住屋配套。