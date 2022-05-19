架構重組問責官增 議員倡精簡處長級

張欣宇盼當局解釋副司長職能

立法會研究政府架構重組方案及相關事宜小組委員會將於周五（20日）召開首次會議，新民黨主席葉劉淑儀無競爭下當選委員會主席。委員會成員、新界北張欣宇認為，改組後問責官員人數增加，不一定能改善協調，現時單看架構圖亦未知副司長如何協助統籌，期望當局在委員會上解釋清楚，例如副司長是否有人事和財政權力。他亦關注新增的副律政司長，認為除非能協助跨部門法律支援，否則單純負責對外推廣，「似乎未必需要副司長級數」。

改組方案涉及57個額外公務員職位，有委員會成員稱，可檢視是否需要這麼多配套職位。建制派「班長」廖長江相信，立法會在審議階段將一貫以衡工量值角度看待，政府也需充分解釋副司長的角色。選委會議員劉智鵬認為，可研究是否需要這麼多配套人員，但最終取決於副司長工作範圍及需要，目前談論支持與否是言之尚早。

多名議員指可用KPI反映新職位成效

不屬委員會的陳健波說，預計架構重組方案在人事編制小組討論後，可以在6月中提交財委會。他說，留意到有議員關注精簡新編制，相信會在人事編制小組討論，「阿頭（局長及副司長）個位一定要開，但阿頭下面可否精簡些？是否需要咁多處長級（公務員）？」他舉例說，正副司長可共用新聞秘書。

多名委員會成員認為，可以透過指標反映新職位成效。九龍西梁文廣認為，副司長日後將負責指定項目，他們的表現可以透過相關項目的關鍵績效指標（KPI）反映。旅遊界姚柏良稱，重組後的額外開支是否值得需視乎結果，建議制訂相關指標。

行會成員葉國謙昨在一個電台節目表示，增設副司長的財政開支值得，因為大灣區和房屋發展等工作要人統籌。他表示，副司長職級在司長和局長之間，需妥善處理正副司長分工，避免副司長「兩面不討好」。