國安警令黃洋達刪熱時敏感內容 「香港國旗」比賽專頁移除

黃洋達：未被捕 已按要求處理

黃洋達昨在facebook表示，警方國安處昨晨到他的寓所和辦公室。他稱暫時沒被捕，現時人身安全並可自由活動。他昨回覆本報查詢，證實「敏感」內容刊登在《熱血時報》，至於國安處採取的行動及涉及的「敏感」內容，他就拒絕披露。被問會否刪除或徵詢法律意見再行動，他只說「按照要求已經處理」。

消息指，熱時舉辦的香港國旗設計比賽共收集63幅設計，2000多人網上票選得獎作品。「地區國旗」含「分裂國家」意圖，國旗是國家象徵，代表國家獨立主權和國民尊嚴，各國都訂立嚴謹法例保護國旗及捍衛國家主權。記者昨日搜尋這項比賽字眼，有關facebook專頁和網站已移除。

警方回覆查詢，稱根據國安法第43條及實施細則附表四，任何人曾在電子平台發布相當可能構成危害國安罪行，或相當可能導致危害國安發生的電子信息，警方可要求移除。香港監察今年2月稱，留意到部分香港網絡供應商無法連線至組織的網站，當時警方引用相同條文回覆本報查詢。

記協主席陳朗昇表示，不用「拉人封艇」固然是好事，惟促請警方公布更多案件資訊。他稱熱時同時營運網台，不時評論時政，如當局未清楚界定什麼內容有問題須執法，什麼內容只需勸誡，營運者只能猜度執法的尺度。