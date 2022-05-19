指英擬准扣疑犯14天 鄧炳強：23條將參考

引述英提《國安法案》部分建議：

緊急情况警方搜查不必法庭授權

鄧炳強昨發表網誌，指英國提出的《國家安全法案》涵蓋範圍廣泛，提出多項限制公民權利的措施，而絕大部分罪行均有域外效力，更表明有關立法須「走在有關風險之前」。網誌列出部分法案中建議的罪行和措施，包括英警方在緊急情况下，毋須事先獲得法庭授權而行使搜查權力；限制被定罪的恐怖分子獲得民事法律援助，及引入新罪行，應對由其他國家支持而針對重要地點、數據及基礎設施等的破壞活動等。

鄧期望各界不要對西方國家的國安法律涵蓋範圍廣泛置若罔聞，或以雙重標準肆意攻擊或試圖干擾，破壞本港《基本法》23條立法。他說，制定維護國家安全法律是國際慣例，惟西方國家一直就《港區國安法》訂立及實施，不斷故意詆譭和作出失實指控，及妖魔化《基本法》23條。

狄志遠：23條毋須過分苛刻

狄志遠認為每個國家和地方有維護國家安全的法律是常態，惟即使經過反修例事件，看不到香港對國家帶來嚴重危機，加上前年已落實《港區國安法》，認為《基本法》23條毋須過分苛刻。他建議政府多解說，說服市民出入境和言論自由等仍受保障，否則市民長期憂慮，不利社會發展。

明報記者

（港區國安法）