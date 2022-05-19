英研究：曾染其他冠狀病毒或防新冠 兒科醫生憂幼童保護太強 削日後免疫力

曾染其他冠病毒接觸者未中招

記憶T細胞構交叉免疫反應

英國倫敦帝國學院研究人員對比原始新冠病毒與兩款人類冠狀病毒的基因片段（epitope），發現部分片段相同，推斷曾感染該兩種病毒的康復者，體內記憶T細胞亦能辨認新冠病毒，即可構成「交叉免疫反應」，而其中一種記憶T細胞透過釋放白血球介素-2（IL-2）對抗病毒。

研究人員於2020年9月在英國招募52名家居接觸者，在家人確診、即暴露於病毒的第0天、第4天及第7天接受核酸檢測，其中一半人最終染疫、另一半人沒有，並於暴露後首6天每日抽血檢驗IL-2，發現沒受感染的家居接觸者體內IL-2水平遠高於染疫者，顯示高水平的IL-2可預防感染新冠病毒。研究亦指出，該種記憶T細胞並非針對病毒棘突蛋白，而是病毒內的核殼蛋白，顯示非棘突蛋白產生的T細胞反應亦有效對抗新冠病毒，認為可用於研製防感染的新一代疫苗。研究今年1月於科學期刊《自然-通訊》發表。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨早於商台《在晴朗的一天出發》表示，除新冠病毒，現時還有4種人類冠狀病毒會構成廣泛季節性流行，而上述研究證實，該批沒染疫的家居接觸者本身對其他冠狀病毒的免疫力較強，或可解釋為何部分患者即使全家染疫亦沒受感染。

港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨牀副教授關日華說，自新冠疫情以來，家長衛生意識很高，導致兒童較少接觸其他病毒，又提到近兩年因感染上呼吸道病毒而求診兒童個案明顯減少，形容數量僅「一個起兩個止」。他憂慮兒童或因此缺乏對新冠病毒的交叉免疫，重申接種新冠疫苗的重要，並提到負責製造各種T細胞的胸腺在青春期後會慢慢萎縮，若兒時沒接觸病毒，日後即使感染普通感冒亦會增加重症風險。

（新冠疫情）