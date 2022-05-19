邱騰華：已向日領事言港人盼遊 有旅社預訂豪華列車房

日本駐港總領事館回覆查詢稱，岡田健一已向日本政府傳達通話中接到的意見，並傳達香港市民熱切期待到訪日本的心情。被問港人是否有望6月訪日，領事館稱會考慮日本國內外感染情况、其他國家邊境控制與檢疫措施等，日本政府將另行檢討。

邱騰華稱昨早與岡田健一通電話，表達香港是日本其中一個主要遊客來源地，而香港有很多人熱切期盼在疫情紓緩後外遊。

談及疫苗認可 對方允向政府反映

據日本外務省資料，對於不在日本接種的疫苗，當局只承認兩針復必泰、Moderna等接種證明，不包括科興、國藥等，但第三針或以上打復必泰亦獲承認。邱騰華稱，昨日通話談及疫苗認可等，並說岡田健一承諾將信息向其政府反映。

縱橫遊常務董事袁振寧預計今年港人必可到日本旅遊，九州旅客鐵路（JR九州）已為縱橫遊預留過往需抽籤的豪華九州七星號列車房間，預計本年底到明年第一季能取到房間。袁亦對本港成為首批獲開放地區感樂觀，稱港人是當地主要的旅客來源。

旅界聞日籌備吸港客 或下月成事

日本當局原定最快下月放寬邊境管制，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，知悉日本正籌備吸納港人到當地旅遊的宣傳，料港人有望下月可到日本。他又說，周二偕新思維立法會議員狄志遠及副主席黃俊瑯與岡田健一會面時，有人問港人會否有機會6月到日本旅遊，他形容岡田健一反應正面。

（新冠疫情）