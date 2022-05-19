邱騰華：已向日領事言港人盼遊 有旅社預訂豪華列車房

【明報專訊】日本周二（17日）宣布本月內試行容許小型旅行團入境，首階段開放予來自美國、澳洲、泰國和新加坡的旅客，不包括香港。商務及經濟發展局長邱騰華昨早曾與日本駐港總領事岡田健一通電話，反映港人熱切期盼重新外遊，邱稱岡田承諾會將信息向其政府反映。有本港旅遊社已預訂過往需抽籤的豪華列車房間，認為今年港人一定可到日本旅遊。
日本駐港總領事館回覆查詢稱，岡田健一已向日本政府傳達通話中接到的意見，並傳達香港市民熱切期待到訪日本的心情。被問港人是否有望6月訪日，領事館稱會考慮日本國內外感染情况、其他國家邊境控制與檢疫措施等，日本政府將另行檢討。
邱騰華稱昨早與岡田健一通電話，表達香港是日本其中一個主要遊客來源地，而香港有很多人熱切期盼在疫情紓緩後外遊。
談及疫苗認可 對方允向政府反映
據日本外務省資料，對於不在日本接種的疫苗，當局只承認兩針復必泰、Moderna等接種證明，不包括科興、國藥等，但第三針或以上打復必泰亦獲承認。邱騰華稱，昨日通話談及疫苗認可等，並說岡田健一承諾將信息向其政府反映。
縱橫遊常務董事袁振寧預計今年港人必可到日本旅遊，九州旅客鐵路（JR九州）已為縱橫遊預留過往需抽籤的豪華九州七星號列車房間，預計本年底到明年第一季能取到房間。袁亦對本港成為首批獲開放地區感樂觀，稱港人是當地主要的旅客來源。
旅界聞日籌備吸港客 或下月成事
日本當局原定最快下月放寬邊境管制，香港旅遊促進會總幹事崔定邦說，知悉日本正籌備吸納港人到當地旅遊的宣傳，料港人有望下月可到日本。他又說，周二偕新思維立法會議員狄志遠及副主席黃俊瑯與岡田健一會面時，有人問港人會否有機會6月到日本旅遊，他形容岡田健一反應正面。