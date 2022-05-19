聶德權：要復常通關 第三針走不了

「科學理據應交專家討論」

據政府數字，至昨晚8時有逾350萬人接種最少3劑新冠疫苗，接種率51.8%。聶德權昨於港台《千禧年代》表示，至上月底有約100萬人「夠期」接種第三針而未打，當局早前已向他們發短訊提醒，並提到第三針接種數字近日有增加，本月起至昨已接種28萬劑，至月底另有16萬劑次預約。

聶德權說，近日病毒即時有效繁殖率超過1，料個案數字會進一步上升，強調接種3針對減重症、死亡和後遺症的風險很重要。對整體社會而言，他說隨着社交距離措施放寬，相信市民希望疫情不會反彈，故須築起很高的保護屏障，亦提到若冀早日與內地和國際通關，接種3針更是「走不了」，而科學上的理據則應交由專家討論。

有份建議豁免60歲以下成年人使用疫苗通的港大藥理及藥劑學系榮譽助理教授陳德光，昨於商台《在晴朗的一天出發》解釋，未打兩針的60歲以下成年人不足10%，該年齡層重症或死亡率遠低於1%，認為他們打針與否不關乎公眾利益。

陳德光：未屆60打針否無關公眾利益

對於接種疫苗能否阻止第六或第七波疫情，陳德光說要視乎多個因素，包括疫苗功效、接種率和病毒株繁殖率等，並謂本港兩種疫苗對防感染功效非常有限，加上病毒繁殖率高，即使第三針接種率達百分百、且全部人打復必泰，亦不能單靠疫苗阻截下一波疫情，而忽略外防輸入和內防反彈措施。

陳德光認為，現時無充分理據剝奪市民選擇打針的「知情同意」原則，而有關討論涉醫學法律和倫理，強調「無本事牽着政府鼻子走」。

何栢良：年齡劃分死亡風險非科學

港大感染及傳染病中心總監何栢良則於同一節目表示，現時推高第三針接種率是重中之重，他絕對支持運用嚴厲和強硬的手段。他亦提到，外國研究顯示染疫病死率是「漸進式」，即隨着年紀增長，病死率會增加，故認為以患者是否滿60歲來「一刀切」劃分和理解死亡風險並非科學。何栢良補充，不少未滿60歲者有肥胖、吸煙和長期病患等高危因素，染疫後重症和死亡風險或高於健康長者。

另外，政府「疫苗到戶接種服務」至昨逾2.1萬人登記，接種隊已走訪15區為逾6700人接種，其中6000人打第一針，70歲或以上的佔5600人，預計下周起會重新走訪18區打第二針。

（新冠疫情）