西苑臺6日兩封 病毒基因似星月樓 疑現超級傳播 防護中心：疫情指標低毋須趕聚會

4飲食群組續擴 星月樓增至70人

4個涉飲食的群組持續擴大，其中最大規模的星月樓昨增5名食客及一名樓面員工染疫，群組至昨有70人染疫，涉60名食客及10名職員。衛生防護中心首席醫生歐家榮表示，染疫食客均於爆疫當晚在3樓用膳，座位分佈「好散」，當晚同層幾乎大部分餐枱也有人染疫，估計當時或有超級傳播者，加上通風不理想，導致部分「死角位」空氣不流通等環境因素，估計因此造成傳播。

住西苑臺職員毒少 未知是否超級傳播者

星月樓其中一名職員居於西環邨西苑臺，該處上周四（12日）圍封強檢時揭多宗陽性個案。歐家榮補充，星月樓群組與西環邨西苑臺群組的個案病毒排序高度相似，而西苑臺5月7日前已出現爆發，加上其家人亦在星月樓爆疫前發病，故不排除上述員工令食肆爆疫，亦相信感染源頭為西苑臺。歐家榮又稱，該員工每日快測結果均呈陰性，直到強檢方驗出陽性，但病毒量偏低，故不肯定該員工是否就是超級傳播者；加上亦有可能是當區流行的病毒株先後導致兩個群組爆發，故無法肯定兩個群組關聯。

至於曾有個案否認在場用膳的「御善私房菜」群組則新增6宗個案，累計有25名訪客及一名職員染疫。歐家榮稱，有患者透露御善當晚有食物供應，由於場內無閉路電視，中心只能透過有關人士提供的資料組織當晚實際情况。他重申，衛生防護中心現階段首要工作為控制疫情，但會朝着是否有人提供虛假資料的方向調查，一旦出現相關個案必定嚴肅跟進。

譚仔群組增3人 環境樣本全陰性

另外，東涌富東廣場譚仔群組昨增3名顧客染疫，其中一人與另一前日公布的群組患者一同用膳。歐家榮說，該店16個環境樣本全呈陰性，雖然食客未能提供枱號，但當日座位屬「左右隔籬」，料屬短距離空氣傳播。

過去兩日陽性個案重返300多宗水平，徐樂堅表示，隨社交距離措施逐步放寬，市面人流增加，不排除個案數有波動。他指出，除單日新增個案數，審視本地疫情時需留意「一籃子」指標，包括單日新增住院個案數、嚴重及危殆個案佔住院個案比例等（見表），有關數字將反映公立醫院壓力，港府亦會根據相關數據調整措施，但未有回應何時屬於高風險的水平。

他指出，相比疫情高峰期，近日染疫的嚴重或危殆個案均屬較低水平，呼籲市民毋須因個案數字稍有上升而太擔心，亦明白市民過去兩年多面對疫情很大壓力，另擔心政府會因個案數字上升而再次收緊社交距離措施，「令大家趕住去結婚、趕住去食飯」。他重申，將平衡市民及控疫需要、是否出現新變種病毒株等調整措施。他指出，「無人知道嚟緊嘅個案會係點樣」，建議大家毋須急於在未來一周內聚會，並再次呼籲市民接種疫苗及切勿到人多地方聚會。

明報記者

（新冠疫情）