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票控高峰適值確診低谷 何栢良：限聚控疫效用不大

【明報專訊】本報比較警方就「限聚令」及「口罩令」按月的執法數字及每月的新冠本地陽性個案數字，發現限聚令票控數字最多的是去年4月，警方單月發出2460張定額罰款通知書，該月本地確診數僅60宗；口罩令票控最多則發生於今年3月、即第五波疫情高峰。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，限聚令票控數字波動與疫情無關係，認為限聚令對控制疫情的效用不大。

本報向負責執行限聚令及口罩令的8個部門查詢，兩措施生效至今年3月的按月執法數字，只有發出逾九成告票的警務處回覆按月數字，其餘部門只提供累計總數。根據警方提供的按月票控數字，發出限聚令定額罰款通知書的數字較浮動，最多是2021年4月發出2460張告票，即平均每日發82張，其次是2021年6月，單月發1850張，該兩個月疫情緩和，月內本地確診數分別為60宗及3宗。票控限聚令最少的月份則是2020年6月，單月發37張定額罰款通知書。第五波疫情由今年1月持續至3月，警方巡查次數由12月的近700次，加強至1500至2000次，但票控數就減少，約為620至1000多宗。

口罩令告票數字相對平穩，2020年9月至2021月5月期間，由雙位數逐漸升至近500，其後維持在300多宗。今年1月，第五波疫情初起，票控數升至500宗，2月及3月更分別升至1909及2614宗。

何栢良表示，部門在第五波疫情加強口罩令執法，故票控數字大升；限聚令票控數字波動則與疫情無關係，估計是與發告票的場景、是否有口頭警告等有關，多於疫情風險評估。深水埗區議員、民主黨醫療政策發言人袁海文認為，疫情和緩時「唔需要吓吓都票控」，「唔好令人覺得，係用公共衛生為名，達到其他目的」。

陳凱欣：不怪部門執法 但毋須「咁絕」

選委界立法會議員陳凱欣認為，疫情放緩「天下太平」時，大家較常外出甚或聚集，而當相關法例畢竟存在，也不可怪責部門執法，但同意可先勸喻再票控，「唔係去到咁絕」 。

學者：何時放寬都會反彈 索性現在放寬

對於限聚令是否有望放寬，何栢良稱，香港人口密集，候車時已難維持限聚，純粹限聚令「實際效用唔大」，反而口罩令最重要，評估至少尚需6至9個月，才可解除所有社交距離措施，但亦要視乎第六波情况。港大醫學院微生物學系臨牀助理教授薛達（Siddharth Sridhar）回覆本報查詢時稱，無論何時放寬措施，確診數目始終都會反彈，稱港人在今年1至3月的身心壓力大，倒不如現在就放寬。

政府分3階段放寬社交距離措施，今日（19日）第二階段放寬。食衛局回覆查詢時表示，其後會保留最基本限度的措施，包括使用「安心出行」及實施「疫苗通行證」安排、限聚令、口罩令等。至於食肆可8人一枱，惟限聚令仍屬4人，局方稱，根據法例，就公眾地方及受第599F章規管的處所內每個群組的人數限制，並不一定需要完全一致。

本地確診數字計及確診及無症狀感染個案，包括本地個案、與本地個案有流行病學關連及可能本地個案，2020年4月至21年12月數字統計自政府2019冠狀病毒病專題網站，2022年1月至3月則由本報統計每日疫情記者會。

（新冠疫情）

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