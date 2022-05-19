明報記者 梁敏琪

食衛局：執法有協調 不定期更新指引

食衛局回覆查詢時表示，政府內部有就3條條例的執法協調，不定期更新內部執法指引，會繼續與相關執法部門溝通，確保執法人員對規例要求理解清晰。康文署及房屋署回應稱，會先口頭勸喻才票控；警方、民政事務總署、漁護署、衛生署、食環署則稱按實際情况處理。

根據8個部門向本報提供的執法數字，自「限聚令」2020年3月底實施至今年3月，康文署以174萬次巡查居冠，警務處以4.2萬次排第六。不過，警務處在兩年間發出2.7萬張告票及535宗檢控，數字是各部門最多；康文署僅作57次票控。

康文署「限聚」票控0.02% 警86%

比較「勸喻／警告」及票控的數字，警方及民政總署較傾向發出罰款告票，警方共作出約4400次勸喻／警告及發出2.7萬張告票，即如有違例聚集，有86%情况會票控；民政則未曾勸喻，但發出6張告票。其餘6個部門較常勸喻／警告，巡查次數最多的康文署共有29.8萬次口頭勸喻及57次票控，票控比率僅0.02%。

「口罩令」執法情况亦類似，由2020年7月生效至今年3月，康文署巡查約153萬次，口頭勸喻50.8萬次，票控92次，票控比率為0.02%；警方則發10,399張告票，勸喻／警告4156次，即票控比率七成。「限營業令」方面，巡查次數最多是的食環署，約134萬次，共票控110次，遠未及警方票控2235次。另外，康文署曾就「限營業令」提近8.9萬次勸喻，是勸喻次數最多的部門，但未曾票控或檢控。

兩年來，警務處、食環署及漁護署合共撤回3張「限營業令」告票及36張「口罩令」告票。警務處是惟一曾撤回「限聚令」告票的部門，兩年間有1451人申請撤回告票，警方撤回約510張，約佔發出告票數1.89%。

與陌生人同票控 市民斥警濫告

Cherry（化名）曾於去年6月12日在旺角被發限聚令告票，當時她與3友人同行，警員票控她及其他陌生人，她說，警員僅稱「有咩上庭同個官講」。她批評，警員沒有查問及了解各人情况，「擺明就係濫告」。她其後向警方申述，終在今年2月初獲撤回告票。

陳凱欣：不認為警執法過嚴

康文署「異常地低」

就警方發出的告票數最多，立法會議員陳凱欣不認為警方執法過嚴，指或有不同原因所致，如其他部門在票控時引起紛爭，最終由警方調停，可能亦計入警方票控數。她同意如遇聚集可先勸喻，但質疑康文署在兩年間只發出57張限聚令告票，形容是「異常地低」，「29萬次（勸喻）得57次（票控），係咪有特別鬆手？」她稱，在康文署管轄的沙灘、公園等場所，疫情最嚴重時，不時有人聚集，甚至不戴口罩，指若部門不執法，條例形同虛設。

她續稱，條例已推行兩年，如今（第五波）疫情相對緩和，各部門應趁機檢視執法情况，加強前線人員培訓，否則會引來市民疑惑，「同一個政府執行同一條法例，上次唔票控今次票控，市民都會問點解」。

（新冠疫情）