周達權稱力高曾向蘋果交租 官：左右手咁均真？

周：黃偉強應知租務限制

案中爭議為，力高使用駿盈街8號地段（即將軍澳工業邨）為辦公室，有否違反蘋果印刷與科技園的租約。控方呈上次被告黃偉強向周達權發送的電郵，提及工業邨牌照條款。控方問周達權是否知悉工業邨的「程序手冊」，周稱從未見過該文件，但說黃接洽公司租務逾10年，「佢作為第一身處理，我理解佢會知道（租務限制）」。

認黎智英旗下公司改地址因遭曝光

周自言於力高負責後勤工作，例如簽發支票和採購文件；力高任何開支都要兩名負責人簽支票，包括他與總經理Mark Simon，首被告黎智英則可獨自簽署。控方及後讀出文件，顯示黎出任董事的公明織造廠、蘋果速銷等公司，曾以將軍澳工業邨作為公司秘書地址，惟2020年3月更改地址。周承認傳媒曝光事件後，Mark Simon按黎指示遷走相關公司。

控方引述財務文件稱，力高2015年租金支出約11.5萬元，2016年租金支出增至23.7萬元。周解釋，力高租用涉案用地，要按呎數向蘋果印刷交租，惟雙方無簽租約。法官陳廣池聽罷質疑，力高和蘋果印刷都在黎名下，「左（手交）右手使唔使咁均真？理論上唔交租都得？」周稱早期已有交租安排，相信租金上升與佔用地方增多有關。

庭上亦透露，力高於2018年承租何文田嘉道理道單位（即黎智英大宅），月租逾25萬元。周解釋，黎持有力高的所有股份，「由公司租畀佢住，係幾正常的商業安排」。呈堂單據顯示，力高替黎的寓所購置桑拿房玻璃門和Wi-Fi裝置，並買入遊艇設備。聆訊今續。

【案件編號：DCCC349/21】

（壹傳媒違契案）