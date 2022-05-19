周達權稱力高曾向蘋果交租 官：左右手咁均真？

【明報專訊】壹傳媒創辦人黎智英和前行政總監黃偉強涉違反科技園租契的欺詐案，昨於區院續審。控方續傳召原本同案被告、獲免起訴的集團財務總裁周達權作供。周達權承認位於將軍澳工業邨的力高顧問，曾替無關印刷業務的公司提供秘書服務，又稱力高曾向蘋果印刷交租逾23萬元。法官一度質疑是否有必要交租，「左（手交）右手使唔使咁均真？」
周：黃偉強應知租務限制
案中爭議為，力高使用駿盈街8號地段（即將軍澳工業邨）為辦公室，有否違反蘋果印刷與科技園的租約。控方呈上次被告黃偉強向周達權發送的電郵，提及工業邨牌照條款。控方問周達權是否知悉工業邨的「程序手冊」，周稱從未見過該文件，但說黃接洽公司租務逾10年，「佢作為第一身處理，我理解佢會知道（租務限制）」。
認黎智英旗下公司改地址因遭曝光
周自言於力高負責後勤工作，例如簽發支票和採購文件；力高任何開支都要兩名負責人簽支票，包括他與總經理Mark Simon，首被告黎智英則可獨自簽署。控方及後讀出文件，顯示黎出任董事的公明織造廠、蘋果速銷等公司，曾以將軍澳工業邨作為公司秘書地址，惟2020年3月更改地址。周承認傳媒曝光事件後，Mark Simon按黎指示遷走相關公司。
控方引述財務文件稱，力高2015年租金支出約11.5萬元，2016年租金支出增至23.7萬元。周解釋，力高租用涉案用地，要按呎數向蘋果印刷交租，惟雙方無簽租約。法官陳廣池聽罷質疑，力高和蘋果印刷都在黎名下，「左（手交）右手使唔使咁均真？理論上唔交租都得？」周稱早期已有交租安排，相信租金上升與佔用地方增多有關。
庭上亦透露，力高於2018年承租何文田嘉道理道單位（即黎智英大宅），月租逾25萬元。周解釋，黎持有力高的所有股份，「由公司租畀佢住，係幾正常的商業安排」。呈堂單據顯示，力高替黎的寓所購置桑拿房玻璃門和Wi-Fi裝置，並買入遊艇設備。聆訊今續。