+2.04%至7.26% 或3年首加薪 公僕薪趨錄正數 認未反映第五波

【明報專訊】作為公務員調整薪酬參考指標的公務員薪酬趨勢調查初步結果昨出爐，高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標均錄正數，分別為7.26%、4.55%和2.04%，其中高級公務員薪酬趨勢淨指標為1996年以來最高，若結果獲政府接納，已凍薪兩年的19萬公務員有望加薪。本港第五波新冠疫情今年首季起肆虐，而委員會指出，受訪公司大部分於2月1日即農曆新年前已加薪，故今年度錄得正指標。曾因凍薪而要求擱置調查的工會建議政府跟指標加薪，認為可助提升公務員士氣，亦有工會建議加薪追通脹。
委會下周審視 政府：全盤考慮
公務員事務局稱，行會將按既定年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時全盤考慮所有相關因素。
薪酬趨勢調查委員會在去年4月2日至今年4月1日邀請111間私人企業參與調查，涵蓋近13萬名僱員薪酬數據，得出高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為8.3%、5.58%及3.2%。扣減遞增薪額開支後，推算出今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%、4.55%和2.04%。此初步結果將待下周委員會審視和確認，之後呈交行會決定公務員薪酬調整。
高層+7.26% 26年新高
去年各級公務員薪酬趨勢淨指標均錄負數，前年則介乎1.15%至1.98%，結果公務員凍薪兩年。今年淨指標反彈至貼近疫情前水平，高層公務員的薪酬趨勢淨指標為1996年（7.68%）以來最高。
委會：逾六成公司過年前已加薪
委員會主席李鑾輝表示，過去一年有逾八成參加調查的公司提升了員工基本薪金，其餘公司則凍薪，亦有51%公司調升花紅等額外薪金。被問到數據是否滯後致未能反映第五波疫情影響，李表示「我們的數據永遠都滯後」，因調查為過去一年情况，而非預期和建議，強調滯後沒有問題。他又稱，第一季經濟雖收縮4%，但有逾六成公司都在2月1日前按去年經濟增長情况決定加薪。
李鑾輝稱，去年高層僱員流動性大，私人機構或為留人而加花紅，而花紅為高層薪金重要因素。
委員會高級公務員評議會職方代表李方沖表示，每年數據都會滯後但準確，第五波疫情的影響將於下年度調查中反映。
去年促擱調查 工會今籲跟
香港公務員總工會主席馮傳宗昨稱，調查結果反映過去一年私營公司薪酬調整情况，希望公務員薪金跟隨淨值調整，提升公務員士氣。該會去年因不滿凍薪決定，要求當局擱置調查，馮昨則稱調查方法行之有效，否認「輸打贏要」，稱因政府過去兩年未跟結果調整屬不合理，建議政府公開調整薪酬各項考慮因素的權衡百分比，以增透明度。
華員會倡追通脹 商會料私企難加
去年杯葛委員會會議的華員會會長利葵燕認為，指標仍未反映疫下私人市場停薪留職等慘况，促疫情期間停止調查，另建議今年調整薪酬幅度追隨通脹，因公務員凍薪下薪金已遭通脹蠶食。
中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，私人市場會參考調查，但主要視乎經營狀况，而今年經濟慘淡，他料沒太多企業跟隨指標加薪。資深人力資源顧問張慧敏稱，私人企業會按勞工市場競爭情况訂定薪酬，而私企經營困難，公務員已享多項福利，亦未放過無薪假，如逆市加薪則不公道。
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