+2.04%至7.26% 或3年首加薪 公僕薪趨錄正數 認未反映第五波

委會下周審視 政府：全盤考慮

公務員事務局稱，行會將按既定年度公務員薪酬調整機制，在決定年度公務員薪酬調整時全盤考慮所有相關因素。

薪酬趨勢調查委員會在去年4月2日至今年4月1日邀請111間私人企業參與調查，涵蓋近13萬名僱員薪酬數據，得出高、中、低層公務員薪酬趨勢總指標，分別為8.3%、5.58%及3.2%。扣減遞增薪額開支後，推算出今年高、中、低層公務員薪酬趨勢淨指標為7.26%、4.55%和2.04%。此初步結果將待下周委員會審視和確認，之後呈交行會決定公務員薪酬調整。

高層+7.26% 26年新高

去年各級公務員薪酬趨勢淨指標均錄負數，前年則介乎1.15%至1.98%，結果公務員凍薪兩年。今年淨指標反彈至貼近疫情前水平，高層公務員的薪酬趨勢淨指標為1996年（7.68%）以來最高。

委會：逾六成公司過年前已加薪

委員會主席李鑾輝表示，過去一年有逾八成參加調查的公司提升了員工基本薪金，其餘公司則凍薪，亦有51%公司調升花紅等額外薪金。被問到數據是否滯後致未能反映第五波疫情影響，李表示「我們的數據永遠都滯後」，因調查為過去一年情况，而非預期和建議，強調滯後沒有問題。他又稱，第一季經濟雖收縮4%，但有逾六成公司都在2月1日前按去年經濟增長情况決定加薪。

李鑾輝稱，去年高層僱員流動性大，私人機構或為留人而加花紅，而花紅為高層薪金重要因素。

委員會高級公務員評議會職方代表李方沖表示，每年數據都會滯後但準確，第五波疫情的影響將於下年度調查中反映。

去年促擱調查 工會今籲跟

香港公務員總工會主席馮傳宗昨稱，調查結果反映過去一年私營公司薪酬調整情况，希望公務員薪金跟隨淨值調整，提升公務員士氣。該會去年因不滿凍薪決定，要求當局擱置調查，馮昨則稱調查方法行之有效，否認「輸打贏要」，稱因政府過去兩年未跟結果調整屬不合理，建議政府公開調整薪酬各項考慮因素的權衡百分比，以增透明度。

華員會倡追通脹 商會料私企難加

去年杯葛委員會會議的華員會會長利葵燕認為，指標仍未反映疫下私人市場停薪留職等慘况，促疫情期間停止調查，另建議今年調整薪酬幅度追隨通脹，因公務員凍薪下薪金已遭通脹蠶食。

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦表示，私人市場會參考調查，但主要視乎經營狀况，而今年經濟慘淡，他料沒太多企業跟隨指標加薪。資深人力資源顧問張慧敏稱，私人企業會按勞工市場競爭情况訂定薪酬，而私企經營困難，公務員已享多項福利，亦未放過無薪假，如逆市加薪則不公道。

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