【Emily】國際不再恐同日 歐領事滿面彩虹

「脫歐」嘅英國，駐港總領事館亦喺門口換上彩虹旗，同埋代表跨性別人士嘅跨性別旗，駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）同職員齊齊換上彩虹色T恤。英領館喺facebook話，本年國際不再恐同日主題為「Our Bodies, Our Lives, Our Rights」，提醒每人都有為自己身體和生活選擇嘅權利，呼籲社會發聲反對仇恨、歧視同暴力。

民主黨促訂性傾向歧視條例

民主黨性別平權委員會話，香港喺性別平權上令人感到有欠積極，委員梁詠恩話曾建議政府帶頭喺公共設施設更多性別友善廁所、訂立性傾向歧視條例同性別承認法等，但毫無寸進，希望政府唔好對平權聲音充耳不聞，投放資源推動性別平權工作。