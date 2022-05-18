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【Emily】阿臻探監 助轉達牆內外「心事」 范國威：離開者沒虧欠，只有祝福

【明報專訊】關注囚權嘅社福界前立法會議員邵家臻，噚日去探還押嘅前議員范國威（Gary）。阿臻形容自己係一支流通嘅管，好多信息同心事藉佢流出流入，又話其中最難講嘅係幫牆內手足向牆外愛人講「我愛你，萬事小心，不要等我」，及幫剛剛離開香港嘅人向仍喺監倉嘅人講對不起。佢噚日見到Gary就幫人轉達「唔好意思，離開咗香港」消息，阿臻引述Gary話，最緊要人冇事，離開嘅人完全唔需要感到虧欠，各人有各人難處，對於所有離開嘅人，只有祝福，沒有咒詛。

早前染疫獨囚 憂父身體欲保釋相見

Gary因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權還押。阿臻話Gary之前喺荔枝角收押所染疫，隔離幾星期，無資訊又無探訪，單獨囚禁容易胡思亂想，加上其父年紀大，又懷疑染疫，Gary急如熱鍋上螞蟻，希望申請保釋見父親一面。雖然Gary嘅保釋申請上月被拒，但阿臻認為都有正面作用，令法官開口催促案件進度，並透露Gary同律師團努力研究案情，呼籲大家關注下月再上庭嘅情况。

阿臻話Gary好關注每日法庭情况，例如612基金信託人被捕，話佢哋被捕前幾日，陳日君樞機去過探Gary，而吳靄儀正係佢案件嘅代表律師，不過Gary希望佢哋先好好照顧自己，之後先處理佢嘅官司。

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