10年最大宗空運K仔 海關檢8600萬元貨拘5男

多層收貨減露面 海關：精心策劃

海關近日發現一批從荷蘭寄出、經台北到港的空運貨物有可疑，該批貨物報稱電鑽，寄件及收件人過往沒有貨運紀錄。海關5月6日透過X光及開箱檢查，發現該批12箱貨物中4箱為電鑽，8箱為白色晶體，檢驗後確認為200袋K仔，形容不法分子不設防、無遮無掩偷運毒品入境。海關當日於貨運站拘捕兩名受僱於本地物流公司的提貨男子，分別為37歲貨車司機及23歲跟車工人，兩人暫准保釋候查。

海關調查空運提單的收貨公司，發現該公司於2018年成立、登記地址為灣仔一間秘書公司。該批貨物4月27日抵港，收貨公司要求物流公司取貨及暫存貨物，又多次改派貨日期及時間，至前日才在大角嘴一工業大廈取貨。海關表示，當時有一名男子簽收，另一男子駕車搬走其中兩箱毒品，至深水埗一住宅外由第3名男子接貨。

海關一直監視情况，先後拘捕該3名男子，分別為簽收貨物的45歲無業男子、駕車的44歲地盤工人及搬貨的62歲無業男子。據了解，3人沒有黑社會背景，不排除背後有黑社會集團操縱，相信毒品供應本地市場。

海關另在該深水埗住宅單位搜出350克懷疑海洛英及包裝工具，市值約36萬；亦在被捕者家中搜出64萬元現金、小量氯胺酮、大麻花等。