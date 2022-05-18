七旬婦溺亡 家屬斥救生員「只坐不望」

康文署稱意外 官押後今裁決

死者蔡芹菜於2017年7月16日下午2時許遇溺，同月25日離世，終年72歲。死者女兒吳玲玲陳辭表示，康文署開放泳池供泳客使用，有救生員當值下仍發生意外，只因「有人坐喺度無人睇」，辦公室設觀看閉路電視的屏幕，同樣無人觀看。

吳又批評警方處理本案時疑「擺烏龍」，觀塘警署及秀茂坪警署一度將案件「推來推去」，至她親自報警才獲理會。她希望法庭公平公正地處理本案，「我呢啲平民百姓……畀我哋一個合理嘅解釋」。

康文署代表、大律師梁啟航陳辭稱，涉事訓練池在案發當日有「兩更兩巡」人手，即駐守更台及巡池各有兩人，高於指引最低的「兩更一巡」要求。

雖巡池的李永健在案發時一度肚痛上廁所，但他事先獲上司許可；另一巡池者老煒成則因頭暈而站在更台附近當值，但他仍有執行職務，遺憾地在人手充裕下，都無人為意死者與泳客相撞後「沉落水」。

然而，梁說署方在救生員入職時已發出清晰指引，本案無證據解釋救生員無察覺死者遇溺的原因，亦無證據顯示救生員在拯救過程犯錯，醫生作供亦稱死者屍體無發現有外力撞擊，署方認為死者死於意外。

【案件編號：CCDI 712/17】

（死因研訊）