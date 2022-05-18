餵藥殺女 抑鬱婦囚4年 感化報告指歸咎林鄭 辯方：溝通誤會

精神問題犯案減責 改控誤殺

被告郭蓮彩（54歲）原被控謀殺罪，控方接納她因精神問題犯案而減責，改控誤殺罪。對於背景及感化報告顯示，被告將殺人事件歸咎於林鄭月娥，辯方解釋被告和感化官的溝通或有誤會，被告意指2019年香港社會混亂，對她構成不便。辯方重申，被告願意承擔刑責，無意將責任推卸他人，「案件的主因與林鄭月娥無關」。

官：有計劃殺人 非一時衝動

法官陳慶偉判刑時表示，本案量刑取決於被告的刑責多少，以及她會否對公眾構成危險。陳官表示，被告是女兒的唯一監護人，當日趁女兒患傷風，將自己的抗抑鬱藥及安眠藥混入酒內，並游說女兒服用。陳官批評，被告在知悉藥物副作用之下這樣做，屬有計劃殺人，並非一時衝動。

陳官引述案例表示，無論任何情况，父母都無權決定子女的生死，此類案件須判阻嚇刑罰，「顯示社會厭惡殺害無辜子女的行為」。由於被告精神狀態不穩定，陳官採納6年為量刑起點，被告認罪扣減後判囚4年。

根據案情，2019年10月事發當日，鄰居發現被告危坐天水圍住所窗邊，消防接報後破門入屋，當時被告的女兒徐樂頤（終年16歲）已無脈搏，手腕有傷口。被告在警誡下稱，「我覺得個女變咗，所以我畀咗啲安眠藥佢飲，跟住用生果刀殺佢」。被告承認擔心女兒談戀愛，便將藥物混酒給女兒喝下，並用刀𠝹女兒手腕。

【案件編號：HCCC 237/21】