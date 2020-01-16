大灣區GBA新聞：廣深莞招人才政策盡出 3地派錢「搶人」 港澳青年灣區創業就業補貼攻略

明報記者 林迎

就廣深莞三地的人才新政，廣東省創投協會近日舉行政策宣講會解讀。其中，前海去年底制定了《前海深港現代服務業合作區專業服務業發展專項資金管理暫行辦法》和《深圳前海深港現代服務業合作區支持人才發展專項資金管理暫行辦法》，加強對專業機構及專業人士的資助，且不單對落戶企業，甚至是行業組織都予以資助（見表1）。

所謂專業服務機構，一般指稅務師、註冊會計師、資產評估師、工程師等的事務所，知識產權、會展服務、工業設計、人力資源服務亦可受惠，專業服務必須為其機構主營業務且佔收入60%以上。

三地初創專門貸款貼息 前海設港企補貼

至於前海、南沙及松山湖對初創企業落戶、租金、開辦活動、聘請港青的資助政策則大同小異，南沙和松山湖設有「引薦人」制度，對招商或服務機構亦有獎勵。此外，北上港人學歷愈高，可獲資助愈多，前海並支持設立博士後科研流動站、工作站或創新實踐基地，若與香港的院校聯合培養博士後，其導師還可獲每年8萬元（人民幣，下同）補貼，博士後本人則可獲每人每月1.5萬科研補貼，最高可領6個月。此外，三地也專門為成立1年以上的初創提供貸款貼息，當中前海直接補貼3厘息率，上限最高達到200萬元，而且表明專為港企而設。

南沙港青就職獎勵 過試用期派3000元

與此同時，論到鼓勵一般港澳青年落戶工作，南沙比前海及松山湖更不遺餘力，除生活及就業獎勵外，還額外再給予入職獎勵，試用期滿即有3000元獎金，並允許與就業獎勵同時申請；松山湖今年3月底正式印發的《東莞松山湖高新區推動港澳人才創新創業實施辦法》，即以生活綜合補貼形式鼓勵港澳青年前來就業，並按學歷資助1萬元至20萬元不等（詳見表2）。

企業獲港基金資助 南沙1：1配對

另外，大灣區有不少創業大賽，前海會給予對獲獎者「優先落地」；若選擇南沙註冊，則可直接獲大賽獎金1：1獎勵。若獲得香港創新及科技基金、香港青年發展基金、科學園創業培育計劃或生物醫藥科技培育計劃等資助，再到南沙和東莞松山湖創業，當地政府會按香港資助額1：1配對。

總結而言，前海、南沙及松山湖無論對企業或個人的補貼、資助與獎勵雖然五花八門，甚至部分可能有重疊，或會令港澳青年感到混亂，但政府目的明確，就是「以錢留人」，港澳青年可向當地相關政府部門，行業協會以及創業就業服務機構如一眾雙創基地尋求指引。