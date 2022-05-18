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港聞二

議員倡方程式計最低工資 勞福局：未必反映民情

【明報專訊】政府去年決定凍結最低工資水平，維持2019年的時薪37.5元，兩年一檢下等同凍結4年。有議員質疑毋須等兩年檢討，建議一年一檢，以令最低工資水平不致與物價太脫節，亦有議員建議設立方程式計算最低工資。

何啓明：時薪28元升至37.5元

立法會人力事務委員會昨討論最低工資實施，勞福局副局長何啟明表示，最低工資由2011年5月時薪28元升至現時37.5元，全港最低10%僱員時薪累計上升75.6%，扣除通脹後升28%。

林振昇指已凍4年 倡一年一檢

勞聯議員林振昇指出，2019年凍結最低工資後，意味37.5元水平維持4年，質疑是否毋須等兩年才檢討，法例容許每兩年至少檢討一次，認為政府可帶頭一年一檢，至少令最低工資水平不致與物價太脫節。何啟明稱，最低工資檢討不止於最低工資委員會，政府不時檢討，也在不同方面改善基層待遇。

顏汶羽質疑「閂埋門傾」 何：做法各有利弊

民建聯議員顏汶羽表示，希望透過客觀持平的方程式計算最低工資水平，讓商界有數得計、勞方有數可依，質疑為何仍堅持透過勞方資方及學者「閂埋門去傾」，望現屆及來屆勞福局思考。

何啟明稱，現時檢討機制考慮勞動力、經濟、社會民情等因素，如使用方程式雖可固定某些指標，但未必反映民情等因素，兩種做法各有利弊。

紡織及製衣界議員陳祖恒表示，政府推出保就業，是因外在環境有擔憂，希望當局檢討最低工資時「睇清楚」，擔心提高最低工資影響商界。至於應否設方程式，他表示商界有擔心，「數據未必反映到一些情况」，例如美國經濟、中美貿易關係、國家疫情等因素正影響生意。

相關字詞﹕打工仔 勞福局 何啟明 最低工資

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