教師自薦獲聘後告吹 覆核「須經教局聘請」勝訴

判辭指政策沒明文規定 教局研上訴否

教育局昨回覆查詢時稱，會仔細研究判辭和徵詢法律意見，再考慮是否提出上訴，或其他跟進，並重申局方在招聘事宜一向有嚴謹規定，確保甄選程序公平及公正。局方會檢視英語教師的聘任工作，完善現行程序，並確保所有持份者清楚知悉有關安排。

申請人為唐慧儀（音譯），答辯人為教育局長及教育局。判辭指出，申請人是以英語為母語的外籍英語教師（Native-speaking English teacher，下稱英語教師）。

申請人指出，她早前在大埔官立小學任職，與學校管理委員會主席、教育局首席助理秘書長不和，被視為「麻煩製造者」。申請人曾向教育局處理英語教師的組別發電郵，詢問可否自行向學校發送履歷，獲告知可以自行遞交履歷申請職位。

曾與教局高層不和 被視「麻煩製造者」

判辭續指，她去年向福榮街官立小學申請為英語教師，經兩輪面試後，在6月接到教育局通知獲取錄。申請人接受職位，其後又接通知不獲聘用。校方告知她因程序出錯（procedural error），校長更發電郵解釋稱，校方決定聘用申請人後才得知，官立學校須按局方招聘程序，由局方收集履歷再舉行選拔面試，英語教師不可自行申請職位。判辭提到，校長於5月時曾被警告注意申請人，更被建議可用招聘機制缺陷為不聘用申請人的理由。

答辯方則稱，局方沿用指引行事，未有違反任何規例，更認為本案不適合提出司法覆核。高官則同意申請方，認為申請人完成所有招聘程序，但未獲合理解釋，做法不合理。

【案件編號：HCAL 1231/21 】