爆眼老師出版社參書展遭拒 貿發局拒評

貿發局：任何活動皆有申請被拒

被問拒絕出版社參展原因、是否認為書籍涉違港區國安法，籌辦書展的貿發局回覆，任何活動籌備期間，一般都有參展申請不被接納，不回應個別事件。

山道出版社及山道文化公司昨晚在facebook表示， 前日接到貿發局通知拒絕接納他們參加今年書展的申請，但沒解釋原因。聲明指出，他們曾參與兩屆書展，今年1月起按程序申請參展，過程順利如常，質發局發電郵通知參與本月6日攤位選擇會，至本月5日晚局方突來電稱出現「技術問題」，臨時取消攤位選擇會，前日傍晚再接獲局方電郵通知參展申請不獲接納，但沒解釋。他們昨晨致電局方，負責人稱沒更多資訊可提供。

聲明指出，往屆參展沒違規紀錄，今年申請攤位面積及參展費亦增加，看不到有拒絕參展的理由，對於貿發局最後一刻才以技術問題為由取消所屬攤位選擇會並無故拒絕申請，「令人不禁懷疑背後是否別有內情」。

去年被指或牴觸國安法 擬另辦書展

聲明表示，他們深知並非親官方出版機構，但容許市民表達異議和認識不同光譜的聲音，正是尊重言論及出版自由等香港核心價值的應有表現。

他們說，書展是香港出版自由的寒暑表，對貿發局拒絕曾展出社會政治書籍，而願意遵守規例的機構參展，使作品失去面對香港讀者的機會，又不願給予合理原因釋除疑慮，表示極度遺憾。他們擬另辦「香港人書展」。

去年書展，山道曾收到貿發局信件，指攤檔3本書被投訴可能牴觸《港區國安法》，包括講述元朗7．21事件的《元朗黑夜》、《逆權教師》及《如水赴壑──香港歷史與意識之流》。《文匯報》去年報道點名指山道售賣的《逆權教師》和《元朗黑夜》內容涉美化暴力。