港聞

港聞二

的士私了案身亡被告疑避警查失足 警上門查限聚噪音 死者爬出外牆墮樓

【明報專訊】2019年10月6日深水埗反修例示威期間，的士司機遭私了案，案中女被告鍾泳儀在受審期間去世，獲終止檢控，警方將向死因庭提交報告。本報從兩個獨立消息證實，鍾在今年3月12日在紅磡墮樓身亡，當時警方曾上門處理噪音及跨家庭聚會投訴，鍾懷疑爬到外牆躲避，失足墮樓。其友人引述死者家人稱，不便交代或確認事件細節，但強調死者是意外身故，感謝各界關心。

警：調查中 報告將交死因庭

本報向警方查詢，該案女被告是否於3月12日在紅磡浙江街墮樓身亡、墮樓原因為何、當日是否上門處理跨家庭聚會投訴等，警方表示，正調查一宗於3月12日晚上，在紅磡浙江街發生涉及一名姓鍾女子死亡的案件，完成調查後會向死因裁判法庭提交報告，並由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

的士司機遭私了案上周二（10日）在區域法院開審，案中男被告承認暴動及使用蒙面物品罪，判囚3年。控方指，女被告鍾泳儀過世，控罪無法律效力。法官李慶年當日在庭上問及會否召開死因研訊，控方稱警方仍在調查。案發時25歲、報稱教師的鍾泳儀去年10月到區院提訊時擬不認罪，其後缺席今年4月1日的審前覆核。

翻查資料，今年3月12日晚上約11時半，一名27歲姓鍾女子在紅磡浙江街46至50號從高處墮下，當場證實死亡。警方當時稱，死者在大廈外牆墮下，倒臥平台，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

友人黃于喬：死者意外身故 家屬盼低調

事件中的女死者與案中女被告的姓氏、年齡脗合。消息指，死者為鍾泳儀，警方當時曾接獲投訴，到場調查單位內跨家庭聚會及發出噪音，案中死者在警方拍門之際，爬到大廈外牆，失足墮下。

鍾泳儀友人黃于喬引述鍾的家人表示，希望低調處理，不便交代或確認事件細節，但強調死者是意外身故，感謝各界關心。鍾泳儀生前曾任前深水埗區議員李文浩助理，李文浩一度在社交網站上發文，稱鍾的社交媒體在案件裁決前數日仍有更新，擔心事件另有內情，引起討論。

李文浩其後澄清，社交媒體是鍾與家人一同操作，自己誤會鍾一直有發文，強調鍾的離世屬於不幸意外及悲劇，相信並不牽涉政治事件、自殺或陰謀，希望大家毋須再過分揣測。他亦向本報重申事件屬意外，家屬希望低調，不便透露詳情。

相關字詞﹕反修例事件

上 / 下一篇新聞

東涌譚仔3宗 本月現5飲食群組 即時繁殖率「破1」 防護中心料漸升
東涌譚仔3宗 本月現5飲食群組 即時繁殖率「破1」 防護中心料漸升
「御善」爆發夜有除罩飲食 防護中心：跟進有否瞞報
「御善」爆發夜有除罩飲食 防護中心：跟進有否瞞報
林鄭稱續推疫苗通 不被專家牽着走 高本恩：未見強力理據撐必須3針
林鄭稱續推疫苗通 不被專家牽着走 高本恩：未見強力理據撐必須3針
社交距離如期明放寬 林鄭：疫情仍穩風險可控 堂食延長至晚十二 麻將館酒吧卡拉OK重開
社交距離如期明放寬 林鄭：疫情仍穩風險可控 堂食延長至晚十二 麻將館酒吧卡拉OK重開
派對房業四成未收到補貼 「執咗可能冇咁傷」
派對房業四成未收到補貼 「執咗可能冇咁傷」
日准美澳泰星旅團入境 業界料下月港有份
日准美澳泰星旅團入境 業界料下月港有份
護老者85%抑鬱 疫訊不足釀困境
護老者85%抑鬱 疫訊不足釀困境
新加坡國大副校梅彥昌 明夏接掌城大
新加坡國大副校梅彥昌 明夏接掌城大
私隱署研封Tg 業界憂「殺錯」無辜 消息指要求刪「起底」信息不果 引《私隱例》限用
私隱署研封Tg 業界憂「殺錯」無辜 消息指要求刪「起底」信息不果 引《私隱例》限用
反修例案刑期 律政司覆核首敗 學生社服近完成 官指改判囚或「雙重刑罰」
反修例案刑期 律政司覆核首敗 學生社服近完成 官指改判囚或「雙重刑罰」
涉縱火案 「12港人」多一子認毁財產
涉縱火案 「12港人」多一子認毁財產
黎智英蘋果3案合併 交高院審
黎智英蘋果3案合併 交高院審
爆眼老師出版社參書展遭拒 貿發局拒評
爆眼老師出版社參書展遭拒 貿發局拒評
教師自薦獲聘後告吹 覆核「須經教局聘請」勝訴
教師自薦獲聘後告吹 覆核「須經教局聘請」勝訴
議員倡方程式計最低工資 勞福局：未必反映民情
議員倡方程式計最低工資 勞福局：未必反映民情
大灣區GBA新聞：廣深莞招人才政策盡出 3地派錢「搶人」 港澳青年灣區創業就業補貼攻略
大灣區GBA新聞：廣深莞招人才政策盡出 3地派錢「搶人」 港澳青年灣區創業就業補貼攻略
大灣區GBA新聞：穗百年火車站變身博物館今開幕
大灣區GBA新聞：穗百年火車站變身博物館今開幕
大灣區GBA新聞：廣州鼓勵買新能源車 「回水」近2萬
大灣區GBA新聞：廣州鼓勵買新能源車 「回水」近2萬
餵藥殺女 抑鬱婦囚4年 感化報告指歸咎林鄭 辯方：溝通誤會
餵藥殺女 抑鬱婦囚4年 感化報告指歸咎林鄭 辯方：溝通誤會
七旬婦溺亡 家屬斥救生員「只坐不望」
七旬婦溺亡 家屬斥救生員「只坐不望」
10年最大宗空運K仔 海關檢8600萬元貨拘5男
10年最大宗空運K仔 海關檢8600萬元貨拘5男
澳門酒店連殺兩女 疑犯湖南落網
澳門酒店連殺兩女 疑犯湖南落網
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】阿臻探監 助轉達牆內外「心事」 范國威：離開者沒虧欠，只有祝福
【Emily】阿臻探監 助轉達牆內外「心事」 范國威：離開者沒虧欠，只有祝福
【Emily】國際不再恐同日 歐領事滿面彩虹
【Emily】國際不再恐同日 歐領事滿面彩虹
【Emily】48人次應考 竹篙灣試場功成身退
【Emily】48人次應考 竹篙灣試場功成身退
【Emily】民調：六成人指青年上流機會遜10年前
【Emily】民調：六成人指青年上流機會遜10年前
【Emily】陳日君被捕 教友林鄭：執法不涉感情
【Emily】陳日君被捕 教友林鄭：執法不涉感情
【Emily】江玉歡報讀理大房產博士 期待返學
【Emily】江玉歡報讀理大房產博士 期待返學