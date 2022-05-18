的士私了案身亡被告疑避警查失足 警上門查限聚噪音 死者爬出外牆墮樓

警：調查中 報告將交死因庭

本報向警方查詢，該案女被告是否於3月12日在紅磡浙江街墮樓身亡、墮樓原因為何、當日是否上門處理跨家庭聚會投訴等，警方表示，正調查一宗於3月12日晚上，在紅磡浙江街發生涉及一名姓鍾女子死亡的案件，完成調查後會向死因裁判法庭提交報告，並由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

的士司機遭私了案上周二（10日）在區域法院開審，案中男被告承認暴動及使用蒙面物品罪，判囚3年。控方指，女被告鍾泳儀過世，控罪無法律效力。法官李慶年當日在庭上問及會否召開死因研訊，控方稱警方仍在調查。案發時25歲、報稱教師的鍾泳儀去年10月到區院提訊時擬不認罪，其後缺席今年4月1日的審前覆核。

翻查資料，今年3月12日晚上約11時半，一名27歲姓鍾女子在紅磡浙江街46至50號從高處墮下，當場證實死亡。警方當時稱，死者在大廈外牆墮下，倒臥平台，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

友人黃于喬：死者意外身故 家屬盼低調

事件中的女死者與案中女被告的姓氏、年齡脗合。消息指，死者為鍾泳儀，警方當時曾接獲投訴，到場調查單位內跨家庭聚會及發出噪音，案中死者在警方拍門之際，爬到大廈外牆，失足墮下。

鍾泳儀友人黃于喬引述鍾的家人表示，希望低調處理，不便交代或確認事件細節，但強調死者是意外身故，感謝各界關心。鍾泳儀生前曾任前深水埗區議員李文浩助理，李文浩一度在社交網站上發文，稱鍾的社交媒體在案件裁決前數日仍有更新，擔心事件另有內情，引起討論。

李文浩其後澄清，社交媒體是鍾與家人一同操作，自己誤會鍾一直有發文，強調鍾的離世屬於不幸意外及悲劇，相信並不牽涉政治事件、自殺或陰謀，希望大家毋須再過分揣測。他亦向本報重申事件屬意外，家屬希望低調，不便透露詳情。