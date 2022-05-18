反修例案刑期 律政司覆核首敗 學生社服近完成 官指改判囚或「雙重刑罰」

此前20宗全被加刑 涉25人

本報翻查及統計資料，截至昨日，法庭共處理21宗反修例案件的刑期覆核申請（包括本案），涉及26名被告。律政司提出覆核申請約九成半成功，涉案25人全被加重刑罰。本案是首宗律政司刑期覆核敗訴案件，被告毋須加刑（見表）。

本案被告李汶錡（案發時22歲）因違反宵禁令，一度還押166天。原審裁判官鄭念慈判刑時指出，考慮被告的還押日數，加上他年紀較輕，社服令對其更生及學業有較大幫助，亦達到懲處作用，故判120小時社服令。

律政司署理助理刑事檢控專員（特別職務）羅天瑋昨在庭上表示，原審裁判官過於側重被告還押的日子，做法太「寬宏」，涉原則性犯錯。羅又稱，情節嚴重的非法集結案可判囚9至12個月，當時感化官建議判被告160至240小時社服令，原審裁判官仍判120小時社服令，屬判刑過輕。

上訴庭法官彭偉昌關注，被告已完成約九成半的社服令時數，改判入獄或面臨雙重刑罰，「可能對佢唔公平」。羅天瑋回應稱兩者無衝突，法庭可判處被告即時獲釋的刑期，強調覆核得直有助法庭釐清法律原則。

指原審犯錯 判辭押後頒

彭官其後問到被告在非法集結的參與程度。羅天瑋表示，除了以鐵罐襲警，沒有直接證據指明被告使用武力，但示威者叫囂聚集時，被告必然在場。彭官遂稱，「如果無就直接講，我問了你5分鐘，你答案都係無。」

被告一方則稱，原審裁判官利用酌情權和「憐憫心」判社服令，沒有不妥。3名上訴庭法官聽畢雙方陳辭後，下令駁回覆核申請，將押後頒判辭。

【案件編號：CAAR17/21】

明報記者

（反修例風暴）