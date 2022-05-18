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私隱署研封Tg 業界憂「殺錯」無辜 消息指要求刪「起底」信息不果 引《私隱例》限用

【明報專訊】近日通訊平台Telegram接連出現「起底」信息。消息人士稱，個人資料私隱專員公署曾要求平台刪除「起底」信息不果，現正積極研究，首度引用《個人資料（私隱）條例》停止或限制市民使用Telegram應用程式。有資訊科技界人士表示，署方一旦落實封鎖Telegram，將對本港網絡資訊自由造成很大打擊，日後或可引用相同法例封鎖其他軟件。

公署發3000通知促刪信息 多涉Tg

私隱公署回覆本報查詢時表示，不會就個別個案的執法行動作出評論，又指會視乎有關「起底」信息的數量和頻密性，採取適當執法行動，打擊非法「起底」行為。本報曾向Telegram查詢，會如何處理平台與「起底」相關的信息及會否主動與當局聯絡了解事件，截稿前未獲回覆。

消息稱封鎖個別頻道有困難

據了解，私隱公署近日曾發出3000多個通知，要求社交平台刪除與「起底」相關的信息，大部分是向Telegram發出，有關平台並非全數遵從。公署正積極研究引用《私隱條例》第66L條，停止或限制市民瀏覽涉「起底」資料的頻道。消息人士表示，封鎖個別頻道技術上有困難，最終或會封鎖整個應用程式。

私隱公署早前指出，去年10月針對「起底」行為修訂的《個人資料（私隱）條例》生效，截至4月底，共接獲368宗與新訂「起底」罪行相關的投訴，就66宗個案展開刑事調查，並聯同警方拘捕6人。警方則表示，截至4月合共拘捕8人。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華擔心，署方一旦封鎖Telegram，將對本港網絡資訊自由造成很大打擊。他指倘若日後有其他通訊軟件涉「起底」罪行，私隱署同樣引用法例封鎖，將會減少大眾通訊軟件的選擇，且或「嚇跑」科技巨擘在港的投資。他又解釋，Telegram運作上未必使用固定域名（domain），在網上傳遞信息亦會不斷改變IP位置，假如私隱公署「有殺錯冇放過」地封鎖頻道，或會「殺錯」無辜網站。

黃浩華：或嚇跑科企投資 邱達根：Tg少商用

科技創新界立法會議員邱達根表示，業界以Telegram作為商業用途的機會較小，估計主要是私人用途受影響。他認為通訊軟件營運時須尊重當地法例，若Telegram多次不理會當局要求移除「起底」信息，當局須採取其他措施，惟有待私隱公署公布推行細節，才能評估杜絕起底行為效用，及對資訊流通的實際影響。

《港區國安法》生效以來，本港網絡供應商先後無法連線至「香港編年史」、「2021香港約章」、香港監察等網站。被問及警方已可根據《港區國安法》「封網」，私隱公署相關做法會否重疊，保安局前局長、立法會議員黎棟國表示，私隱公署沒有權力執行《港區國安法》，認為署方只是針對現有的《私隱條例》，向屢勸不改、未有移除不達要求信息的平台執法。他又相信坊間仍然有成千上萬個通訊軟件，可取代Telegram相關功能，不認同對資訊流通構成影響。

通訊軟件Telegram由俄羅斯兄弟Pavel Durov和Nikolai Durov創辦，2018年因拒絕讓俄羅斯當局存取其加密金鑰，遭當地政府下令在境內禁用。其間俄羅斯政府曾封鎖逾百萬個IP位置，惟未能夠全面封鎖Telegram。俄羅斯當局前年以Telegram協助調查涉及恐怖和極端主義的案件為由，解除Telegram的禁令。

相關字詞﹕起底刑事化 黎棟國 黃浩華 邱達根 港區國安法 個人資料私隱專員公署

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