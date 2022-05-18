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新加坡國大副校梅彥昌 明夏接掌城大

【明報專訊】香港城市大學校長郭位明年5月做滿15年任期並退休。城大昨晚公布，校董會已通過接班人為新加坡國立大學常務副校長（創新與企業）梅彥昌（Freddy Boey），他專研材料科學工程。城大表示，梅對與內地合作發展有相當重要的經驗，最近亦帶領新加坡國大與中國多個市政府建立大型合作協議，成為其中一所與內地合作規模最大的境外大學。

城大昨晚發新聞稿稱，梅彥昌是充滿熱誠的發明家，將高性能生物材料應用於醫學器材上；亦創立多間衍生公司，把心血管、眼睛及外科移植技術商業化。城大形容他不僅專注世界級教育、科研及創新發展，亦有相當豐富的大學管理經驗。

專研材料科學 推動移植商業化

城大稱，梅彥昌祖籍廣東四邑，「跟很多香港人一樣，梅教授的父親在四邑出生，當時因家境貧困而移居到新加坡謀生」。

曾訪河南大學 稱重視與華高校合作

據新加坡國大網站，梅彥昌2004至2010年於新加坡南洋理工大學出任材料科學與工程學院院長；於2011年1月至2017年9月間，獲擢升為南洋理工大學副校長兼教務長。梅其後於2018年1月加入新加坡國立大學，1年多後獲委任為該校常務副校長（創新與企業）。

翻查內地河南大學網頁，梅彥昌2019年8月以新加坡國大常務副校長身分到訪河南大學，由校黨委書記盧克平接見。梅當時表示新加坡國大「高度重視與中國高校的合作與交流，希望兩校在現有交流基礎上，繼續加強師生交流」。

城大校董會主席黃嘉純對梅接任非常高興，又稱具備超卓國際視野和出色領導才能的學者實在少見。城大校董會行政委員會將與梅商討跟進履任安排。

相關字詞﹕新加坡國立大學 香港城市大學 新加坡

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