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護老者85%抑鬱 疫訊不足釀困境

【明報專訊】第五波新冠疫情下，日間照顧中心關閉，有雙老照顧者壓力大得患上抑鬱，又有長者照顧者在染疫隔離時求助無門而感迷惘。基督教服務處調查發現，八成半受訪護老者疫下有抑鬱症狀，並有近一成人曾有自殺或自殘念頭。基督教服務處建議制訂高危者名單，在下波疫情時社署資助的日間照顧服務毋須全面暫停，可設機制彈性處理特別需要個案，紓減照顧者壓力。

基督教服務處在4月11至22日訪問287名照顧長者的人，當中61人為65歲或以上長者，屬「以老護老」群組。調查發現，85%受訪者有輕度或以上程度抑鬱，並有約9.4%人曾想過自殘或自殺。調查又發現，護老者疫下困境多與防疫資訊有關，如受訪者對隔離機制認識不足等（見表）。

86歲有心律不正的麥姨，與98歲弱視和行動不便的丈夫同住。丈夫2月下旬快速測試呈陽性，由不同住的兒子替他呈報。麥姨稱，呈報後無人跟進，居家隔離時不敢與丈夫用同一個廁所，自己要在廚房大小便。隔離時她憂心忡忡，擔心丈夫被送到社區隔離設施後無人照顧，「佢去廁所又唔得，幾時先有人換尿片？」又怕自己或丈夫因新冠離世會連累兒子，壓力大得晚晚失眠。

兩個案同稱呈報無人跟進

日間護理中心停開添壓力

79歲的陳先生需照顧同齡、有認知障礙的太太，平時陳太使用日間護理中心服務，惟疫情期間中心停開，陳生要全日照顧太太，「有時太太不認得我，要趕我走，又不願睡覺，她不睡我也不能睡」，陳生因照顧壓力而患抑鬱。3月中兩人快測同呈陽性，陳生指呈報後無人支援，政府熱線亦無人接聽，因求助無門感迷惘。

基督教服務處建議政府加強地區支援網絡，統籌地區組織向確診者派物資、加強支援熱線能力、制訂及定期更新高危人士名單，並建立有效分流機制，治療輕症患者及安排配送藥物。該機構的「躍動晚年及社區照顧服務協調主任」張燕琳稱，體弱長者常用社區照顧服務，如暫託日間護理中心，照顧者可工作或享私人時間，惟疫下社署資助的日間護理中心暫停大部分服務，照顧者或需全天候居家照顧長者，構成壓力。她建議如中心人手充足，地方又足以讓使用者保持社交距離，可在疫情下有限度提供服務，並設機制處理特別需要個案。

（新冠疫情）

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