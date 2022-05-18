日准美澳泰星旅團入境 業界料下月港有份

新思維晤日領事 爭取認可科興疫苗

本報昨向日本國家旅遊局香港辦事處查詢何時開放予本港旅客入境，處方回覆稱暫時沒有相關時間表或資訊。新思維立法會議員狄志遠及新思維副主席黃俊瑯昨與日本駐港總領事岡田健一會面，黃俊瑯表示，由於會後日本當地才公布計劃，故會面未有討論，對計劃不包括香港感失望。他稱昨日主要為爭取日本當局認可科興疫苗，形容岡田健一反應正面，相信當地很快會放寬相關限制。

日本當局原定最快下月放寬邊境管制，日本時事通信社昨報道，日本國土交通大臣齊藤鐵夫昨見記者時稱，本月內推試驗計劃，測試當地可否在疫情下安全地接受外國遊客入境。據日本觀光廳公布，來自美國、澳洲、泰國和新加坡，已接種3劑新冠疫苗及可提供醫療保險證明的旅客，月內將可以小型旅行團方式入境，旅行團須按指定行程遊覽，只可前往沒發布緊急事態宣言的地區，並須獲相關都道府縣同意，全程由旅行社職員陪同。

縱橫遊常務董事袁振寧對香港未被納入計劃感失望，但認為日本推試驗計劃是好事，意味下月確有望開關，而港人消費力高，是當地主要旅客來源，對當地下月正式恢復旅客入境後、本港可成為首批獲開放地區感樂觀。他留意到新增數項旅遊限制，如旅客須買醫療保險，他以其公司為例，以往七至八成遊日客均有投保，認為問題不大，反而當局規定全程須由旅社職員陪同的影響較大，因不少旅行團設自由活動時間，現時部分旅行團或需改行程。

議員指未包香港證明須雙向免檢疫

旅遊界立法會議員姚柏良指出，上述4國容許已打針者入境毋須檢疫，故當地民眾出國意欲會較高，相信日本從市場角度出發，考慮到本港仍有檢疫限制下遊日旅客不多，故試驗計劃「無諗香港」。他認為，要爭取外國開放港人免檢疫入境，需證明兩地人流可雙向流動，故本港需放寬檢疫措施，先「自己開放自己」，否則即使各地向本港開關，港人亦會因檢疫不願出遊，對旅遊業起不到提振作用。

（新冠疫情）